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Экс-игрок «Ювентуса» завершил карьеру в 21 год

вчера, 13:44

Полузащитник «Альбинолеффе» Амедео Полетти объявил об уходе из футбола в 21 год.

Игрок ранее также выступал за молодёжные команды «Ювентуса», «Новары» и клуб «Сереньо».

Я сделал этот выбор, потому что решил изменить свою жизнь. Мир футбола – это не то место, где я вижу себя в будущем. Думаю, если ты не готов что-то делать в течение длительного времени, не стоит этого делать даже один день.

За последние годы в свободное от футбола время мне удалось построить кое-что за его пределами. Теперь я думаю, что пришло время продолжить эту деятельность, переехав за границу. Я хочу поблагодарить «Альбинолеффе» и всех моих товарищей по команде за эти годы, проведённые вместе, и за то, что они полностью поняли и приняли мой выбор.

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Все комментарии
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g7f6kfppcnef
вчера в 14:40
Очень жаль, что Амедео решил закончить свою карьеру так рано. Он мог бы достичь больших успехов в футболе, учитывая его опыт игры за молодежные команды таких клубов, как «Ювентус». Его решение показывает, что каждый имеет право выбирать свой путь в жизни, даже если этот путь не связан со спортивной карьерой. Желаю ему успехов в его будущих начинаниях.
drug01
drug01
вчера в 14:20
Слишком рано завершил карьеру!
M1a2n3a4n5a
M1a2n3a4n5a ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:51
Привет! Вы правы, еще не вечер, может и нам повезёт!!!
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