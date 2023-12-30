Экс-игрок «Ювентуса» завершил карьеру в 21 год

Полузащитник «Альбинолеффе» Амедео Полетти объявил об уходе из футбола в 21 год.

Игрок ранее также выступал за молодёжные команды «Ювентуса», «Новары» и клуб «Сереньо».

Я сделал этот выбор, потому что решил изменить свою жизнь. Мир футбола – это не то место, где я вижу себя в будущем. Думаю, если ты не готов что-то делать в течение длительного времени, не стоит этого делать даже один день.

За последние годы в свободное от футбола время мне удалось построить кое-что за его пределами. Теперь я думаю, что пришло время продолжить эту деятельность, переехав за границу. Я хочу поблагодарить «Альбинолеффе» и всех моих товарищей по команде за эти годы, проведённые вместе, и за то, что они полностью поняли и приняли мой выбор.