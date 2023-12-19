Фильцов рассказал о причинах завершения карьеры в возрасте 30 лет

Бывший вратарь «Краснодара» ответил на вопрос о том, почему завершил карьеру в 2020 году в возрасте 30 лет.

Три года назад я закончил профессиональную деятельность. После этого год не мог смотреть футбол. Был элемент недосказанности с моей стороны: хороший возраст и в целом выдалась положительная карьера. Хотелось бы, чтобы она была немного длиннее и поуспешнее, но оказалось, что она закончилась очень резко. Потом мне захотелось поиграть в Медиалиге.

Когда я разорвал контракт с солигорским «Шахтером», мне абсолютно никто не звонил. Если честно, на Премьер-Лигу я не рассчитывал. Мое положение уже было не то, чтобы оттуда звали. Ждал что-то из Первой лиги, но ничего не было.