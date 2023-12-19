Фильцов рассказал о причинах завершения карьеры в возрасте 30 лет

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов ответил на вопрос о том, почему завершил карьеру в 2020 году в возрасте 30 лет.
Три года назад я закончил профессиональную деятельность. После этого год не мог смотреть футбол. Был элемент недосказанности с моей стороны: хороший возраст и в целом выдалась положительная карьера. Хотелось бы, чтобы она была немного длиннее и поуспешнее, но оказалось, что она закончилась очень резко. Потом мне захотелось поиграть в Медиалиге.
Когда я разорвал контракт с солигорским «Шахтером», мне абсолютно никто не звонил. Если честно, на Премьер-Лигу я не рассчитывал. Мое положение уже было не то, чтобы оттуда звали. Ждал что-то из Первой лиги, но ничего не было.
Когда вратарь, который всю карьеру просидел на лавке разных клубов, то понимаешь почему ему даже из первой лиге предложении не делали.
Вот медиалига действительно его уровень.
Когда вратарь, который всю карьеру просидел на лавке разных клубов, то понимаешь почему ему даже из первой лиге предложении не делали.
Вот медиалига действительно его уровень.