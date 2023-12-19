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Фильцов рассказал о причинах завершения карьеры в возрасте 30 лет

вчера, 11:50

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов ответил на вопрос о том, почему завершил карьеру в 2020 году в возрасте 30 лет.

Три года назад я закончил профессиональную деятельность. После этого год не мог смотреть футбол. Был элемент недосказанности с моей стороны: хороший возраст и в целом выдалась положительная карьера. Хотелось бы, чтобы она была немного длиннее и поуспешнее, но оказалось, что она закончилась очень резко. Потом мне захотелось поиграть в Медиалиге.

Когда я разорвал контракт с солигорским «Шахтером», мне абсолютно никто не звонил. Если честно, на Премьер-Лигу я не рассчитывал. Мое положение уже было не то, чтобы оттуда звали. Ждал что-то из Первой лиги, но ничего не было.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:16
да карьера-то была ... малозаметная
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:50
Переизбыток посредственных игроков... Стоило вылететь из обоймы, сразу забыли..
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:16
Ждал что то из первой лиги. Может о цене не договорился? Так то продать можно и воздух.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:08
"хороший возраст и в целом выдалась положительная карьера".

Когда вратарь, который всю карьеру просидел на лавке разных клубов, то понимаешь почему ему даже из первой лиге предложении не делали.
Вот медиалига действительно его уровень.
Вещий
Вещий
вчера в 12:03
Ну не каждому вратарю быть Буффоном....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:58
Надоть себя в рекламу засунуть, ещё можешь попылить)
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 11:55
Не все игроки могут до 40 играть и это нормально.
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