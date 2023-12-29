Шишкин рассказал, чем занимается после окончания игровой карьеры

Экс-игрок сборной России рассказал о своей нынешней сфере деятельности.

Я закончил с футболом и наслаждаюсь свободной жизнью, отдыхаю. Воспитываю сына, дочек и немного знакомлюсь с агентской деятельностью. В основном это работа с молодыми ребятами. У нас свое агентство, есть определенная команда. Скоро все узнаете.

Учредитель ли я? Нет, я один из участников.

Кто из молодых ребят с нами сотрудничает? Есть молодые ребята, их нужно поливать, как цветочки, чтобы они росли. Хочется дать им дорогу, чтобы они, возможно, повторяли такие же пути, которые мы делали в своей карьере.