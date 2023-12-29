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Шишкин рассказал, чем занимается после окончания игровой карьеры

вчера, 19:57

Экс-игрок сборной России Роман Шишкин рассказал о своей нынешней сфере деятельности.

Я закончил с футболом и наслаждаюсь свободной жизнью, отдыхаю. Воспитываю сына, дочек и немного знакомлюсь с агентской деятельностью. В основном это работа с молодыми ребятами. У нас свое агентство, есть определенная команда. Скоро все узнаете.

Учредитель ли я? Нет, я один из участников.

Кто из молодых ребят с нами сотрудничает? Есть молодые ребята, их нужно поливать, как цветочки, чтобы они росли. Хочется дать им дорогу, чтобы они, возможно, повторяли такие же пути, которые мы делали в своей карьере.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
Честно говоря, не очень интересно. Ну, надо человеку чем то заниматься. Вот и пусть занимается.
Интерес
Интерес
вчера в 23:37
Поливали мы цветочки ядовитой жидкостью,у кого-то сдали почки,где-то прыщик выскочил.
Cruiser
Cruiser
вчера в 22:08
Не понятная деятельность с не понятными задачами.
shur
shur
вчера в 20:39, ред.
" Бывало, приезжаю в Тарасовку, мне говорят: «Сегодня работаешь отдельно от команды". Википедия о Шишкине или путь который он провёл делая свою карьеру...! Я всегда говорю,есть серые мышки,а есть Игрочища, запаминающиеся на всю жизнь...!
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