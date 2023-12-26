Реднапп мог стать таксистом после окончания игровой карьеры

Английский тренер рассказал, что мог стать водителем такси после окончания карьеры футболиста.

Я думал: «Что же мне делать дальше?» Я собирался купить автомобиль такси в Борнмуте.

В наше время завершали карьеру, не заработав особых денег. Я прибыл в Борнмут и играл под руководством Джона Бонда. После этого выступал в Америке, а затем вернулся и подумал: «Что же мне теперь делать? Я ведь скоро завершу карьеру». У меня не получалось достать денег, пытался занять у банка, в те времена требовалось 14 000 фунтов, чтобы купить такси с борнмутским номером. Но у меня не получилось, а потом появилась новая возможность.