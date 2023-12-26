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Реднапп мог стать таксистом после окончания игровой карьеры

вчера, 15:30

Английский тренер Харри Реднапп рассказал, что мог стать водителем такси после окончания карьеры футболиста.

Я думал: «Что же мне делать дальше?» Я собирался купить автомобиль такси в Борнмуте.

В наше время завершали карьеру, не заработав особых денег. Я прибыл в Борнмут и играл под руководством Джона Бонда. После этого выступал в Америке, а затем вернулся и подумал: «Что же мне теперь делать? Я ведь скоро завершу карьеру». У меня не получалось достать денег, пытался занять у банка, в те времена требовалось 14 000 фунтов, чтобы купить такси с борнмутским номером. Но у меня не получилось, а потом появилась новая возможность.

Тренер Бобби Мур нанял Реднаппа в качестве помощника в «Оксфорд Сити», а в 1983-м он стал наставником «Борнмута».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:37
а ведь слава могла пройти стороной ! )
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:00
Ну ничего, Букин после футбола в обувном магазине продавцом обуви до сих пор работает)))
shlomo
shlomo
вчера в 16:19
Ну что...жизнь диктует свои условия и правила
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