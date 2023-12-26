Реднапп мог стать таксистом после окончания игровой карьеры

Английский тренер Харри Реднапп рассказал, что мог стать водителем такси после окончания карьеры футболиста.
Я думал: «Что же мне делать дальше?» Я собирался купить автомобиль такси в Борнмуте.
В наше время завершали карьеру, не заработав особых денег. Я прибыл в Борнмут и играл под руководством Джона Бонда. После этого выступал в Америке, а затем вернулся и подумал: «Что же мне теперь делать? Я ведь скоро завершу карьеру». У меня не получалось достать денег, пытался занять у банка, в те времена требовалось 14 000 фунтов, чтобы купить такси с борнмутским номером. Но у меня не получилось, а потом появилась новая возможность.
Тренер Бобби Мур нанял Реднаппа в качестве помощника в «Оксфорд Сити», а в 1983-м он стал наставником «Борнмута».