«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингему» .

«Ноттингем» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 20-го тура АПЛ.
На 64-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ноттингема» Николас Домингес. На 78-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнял счёт. На 82-й минуте Морган Гиббс-Уайт снова вывел «Ноттингем» вперёд.
«Ноттингем» идёт на 15-м месте (20 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место (31 очко).
Что должно произойти, чтобы команда сразу включалась в игру, и показывала футбол с первых минут ? Кроме Гарначо все игроки отбывают номер в первом тайме. Постоянно.
На аргентинца было больно смотреть за считанные минуты до финального свистка..., когда с таким трудом он родил ответный гол, а партнёры вот так безвольно пропустили второй, под занавес матча ...
Наверно всё-таки настал момент купить один билет в один конец в Амстердам известной личности... Это будет самым желанным подарком к НГ местным болелам МЮ.
Что должно произойти, чтобы команда сразу включалась в игру, и показывала футбол с первых минут ? Кроме Гарначо все игроки отбывают номер в первом тайме. Постоянно.
На аргентинца было больно смотреть за считанные минуты до финального свистка..., когда с таким трудом он родил ответный гол, а партнёры вот так безвольно пропустили второй, под занавес матча ...
Наверно всё-таки настал момент купить один билет в один конец в Амстердам известной личности... Это будет самым желанным подарком к НГ местным болелам МЮ.
Пожалуй кто смотрел этот матч, даже и комментировать ничего вроде бы и не стоит . Полное непонимание действий некогда великого клуба Манчестер Юнайтед и этот взгляд великого Алекса Фергюсона которого поймали операторы этого матча, говорит о многом . От меня огромный респект им за этот кадр , который даже комментировать нет смысла , да и не стоит , там в его глазах и выражении лица видится трагедия .
Ну а лесники сделали всё что должны были сделать с таким Манчестер Юнайтед. Молодцы ребятушки из Ноттингем Форест за игру и за то что моя ставка зашла !☝️✊️🙋🏻♂️
Пожалуй кто смотрел этот матч, даже и комментировать ничего вроде бы и не стоит . Полное непонимание действий некогда великого клуба Манчестер Юнайтед и этот взгляд великого Алекса Фергюсона которого поймали операторы этого матча, говорит о многом . От меня огромный респект им за этот кадр , который даже комментировать нет смысла , да и не стоит , там в его глазах и выражении лица видится трагедия .
Ну а лесники сделали всё что должны были сделать с таким Манчестер Юнайтед. Молодцы ребятушки из Ноттингем Форест за игру и за то что моя ставка зашла !☝️✊️🙋🏻♂️