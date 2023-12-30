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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингему»

вчера, 22:29
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ноттингем» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 20-го тура АПЛ.

На 64-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ноттингема» Николас Домингес. На 78-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнял счёт. На 82-й минуте Морган Гиббс-Уайт снова вывел «Ноттингем» вперёд.

«Ноттингем» идёт на 15-м месте (20 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место (31 очко).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ноттингем»
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Deville (раскрыть)
сегодня в 15:38
Глейзеры видать с кем то на спор забились, что при любом раскладе это чудо рулить до конца сезона будет... Другого объяснения нет и быть не может.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 10:44
Зеро Хаг неподражаем!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:36, ред.
Заблудились в трех соснах )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:58
С приходом нового тренера, дровосеки стали рубить всех подряд!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:38
Дьяволы заблудились в лесу)))
Deville
Deville
сегодня в 08:48
интересно что бы понять, что тен Хага пора убирать нужно подождать когда проиграют условному Лутону или из последнего кубка надо вылететь от клуба из 3 или 4 лиги, как раз играть с Уиганом ждем 8 числа
Deville
Deville ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 08:37
ха-ха-ха долге же ливерные ждали титула целых 30 лет, ))))))
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 08:20


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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:36
МЮ нужен кризисный тренер.
Владиславчик
Владиславчик
сегодня в 01:37
Ну вот теперь точно дно пробито. 10хаг абсолютно потерял команду. Пора уже менять и тренера и половину состава заодно
бундер
бундер ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:37
Акститесь, уважаемый, Моуриньо взял чемпионство после второго пришествия. Команда Фергюсона реально была сильнейшей во времена Руни и Роналду. Какого лешего вы вспоминаете только один матч, когда обгадились против середняка? Так-то и барса проигрывала рубину и в ничью со спартаком гоняла. Вот что вы так категорично, товарищ?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:23
брависсимо Нуну! хорошие результаты выдает с лесниками, молодец!
не надо было ему уходить в Лондон к шпорам, он прекрасно работает с командами среднего уровня - волки, счас лесники
28rvr9tewy6e
28rvr9tewy6e
сегодня в 00:08
Падение Манчестера продолжается, и Сэр Алекс на трибунах не помог
Imrebellion
Imrebellion ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:47
Что было бы, мы уже не знаем. Факт в том, 2 матча нам показало что даже 2 удаления не нивелируют все шансы соперника забивать пока у топ команд есть супер быстрые и умелые игроки в атаке. А Челси в том матче выгрызал все единоборства - от чего шпоры не успевали отобрать мячи нормально, пол тайма были загнуты в своей штрафной. Благо Челси уже успел в полных составах поиграть с Сити, Арсеналом, Ливерпулем тоже. Наш позор по игре это с Ньюкаслом и МЮ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:31
самое смешное Шпоры имели шансы даже выиграть в меньшинстве,чуток не везло,ну а потом когда начали встречать Челси у центркруга,пытаясь ловить в оффсайд,тактика долго не сработала,она и привела к выходам один на один. Когда играли в полных составах,то не о каком разгроме речи быть не может.
Imrebellion
Imrebellion ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:27
Ничесе задисил победу Челси с ТТХ "из-за нюанса". И таких именитых тренеров, чьи успехи недостижимы практически никому крое единиц сейчас. Челси и без красных переигрывал шпор, забивал (с офсайдами), забил до удаления, они истерично заработали удаления.
А Жозе после Челси требл с итальянской командой. Если б не он, Барса брала бы ЛЧ ежегодно. Почти требл с Реалом, 100 очков в чемпионате, после него, его игроки и те же схемы дали результаты и в ЛЧ. Второй приход в Челси - снова трофей в АПЛ, собрал крутых игроков с Азаром и ко. С болотным МЮ опять же 3 трофея, второе место с 80 очками (за которых других тренеров восхваляют до небес).
С таким токсичным отношением можно плеваться на счет любого клуба, тренера и игрока.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Денис Прокопьев (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
Ну да. Не я же!
Что БрунаМайны в первом тайме создали для нападения/созидания ? Ноль атак в принципе! Про удары по воротам - вообще промолчу, а в створ так и подавно.
Даже деревянный Мактом со своей железной головёшкой в штрафной был бы более полезен, нежели эти.

Коммент вообще читал, не ?
Tex
Tex ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:27
Согласен, что проблемы разные. Если у Челси хоть какой то свет в конце тоннеля все еще виднеется, то вот с МЮ, откровенно сказать, совершенно непонятная ситуация
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:16
БРУНО ,МАЙНУ ОТБЫВАЮТ НОМЕР??????????
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:11
Онана вообще порой даже прыгать ленится,с первым голом. Второй хоть прыгнул. Очень странный трансфер,есть куча киперов по-лучше и дешевле. Да и ясно при таких кг прыгать видать не особо хочется. Однозначно нужно худеть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:08
Ферги Аут было в конце его карьеры,он уже себя исчерпал и команда начала своё нисхождение. У Рыжего нос по ветру и он быстро свалил,что бы не позориться - молодец,в отличии от Венгера.Конечно на опыте и при влияние на судейский корпус - команда была на плаву в АПЛе,чего не сказать про ЛЧ,где вылетели от Атлетик Бильбао. Есть понятие правильно находится в нужном месте и в нужное время. У САФа это получилось,как впрочем и у Арсена.Жозе,только вот в отличии от португальца,они выстраивали команду и являлись беспрекословным авторитетом. Жозе после Челси так и не стал Особенным,правда в Интере конечно взял ушастого и второе пришествие в Челси,кроме как сливом,ничем не обернулось. Ну а потом пошло-поехало Мистер Неустойка.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Tex (раскрыть)
вчера в 23:02
обыграл шпор с нюансом,их было минус ДВА. А Ливерпуль едва ли вничью со Шпорами не сыграли,когда шпор было ПЛЮС ДВА и даже отыгрались.
Imrebellion
Imrebellion ответ Tex (раскрыть)
вчера в 22:52
у Челси, как любой аналитик или статистика отмечает, игра и смысл игры понятен. Не зря лидирами по хg называют. Сравнение с таким МЮ вообще неуместен, тк. если глянуть их игру с Ливерпулем и АВ, то их вообще разорвать должны были. НО у них кое-как получилось добыть очки - говорят, так и задумано. А Челси во всех топ играх показал как минимум равную игру, а чаще даже ближе был к победе чем ничейка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:49
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингему» .
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:45
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингему» .
Пожалуй кто смотрел этот матч, даже и комментировать ничего вроде бы и не стоит . Полное непонимание действий некогда великого клуба Манчестер Юнайтед и этот взгляд великого Алекса Фергюсона которого поймали операторы этого матча, говорит о многом . От меня огромный респект им за этот кадр , который даже комментировать нет смысла , да и не стоит , там в его глазах и выражении лица видится трагедия .
Ну а лесники сделали всё что должны были сделать с таким Манчестер Юнайтед. Молодцы ребятушки из Ноттингем Форест за игру и за то что моя ставка зашла !☝️✊️🙋🏻‍♂️
Igo0rek
Igo0rek ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:45
Пожалей деда, у него и так уже инсульт был.
Martini87
Martini87 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:43
Тут скорее, как Ливерпуль и АВ их не обыграли...
Tex
Tex ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:39
Да так же как и Челси скатал ничейки с Арсеналом и Ливерпулем и обыграл Шпор. Матчи против топов не тоже самое, что против остальных команд
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:36
Мде уж.. вроде все на местах, ничего особо не менялось в структуре команды. И так поплыли
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:35
Как они вообще Астон Виллу обыграли и удержали ничейку с Ливером? Просто абсурд.
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