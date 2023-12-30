Дубль Палмера помог «Челси» обыграть «Лутон».

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вчера, 17:30

«Лутон» проиграл «Челси» (2:3) в матче 20-го тура АПЛ .

На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 37-й минуте Нони Мадуеке удвоил преимущество «синих». На 70-й минуте Палмер оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник «Лутона» Росс Баркли отыграл один гол. На 86-й минуте нападающий Элайджа Адебайо сократил отставание хозяев поля до минимума.

«Лутон» идёт на 18-м месте (15 очков), «Челси» занимает 10-е место (28 очков).