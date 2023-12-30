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Дубль Палмера помог «Челси» обыграть «Лутон»

вчера, 17:30
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«Лутон» проиграл «Челси» (2:3) в матче 20-го тура АПЛ.

На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 37-й минуте Нони Мадуеке удвоил преимущество «синих». На 70-й минуте Палмер оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник «Лутона» Росс Баркли отыграл один гол. На 86-й минуте нападающий Элайджа Адебайо сократил отставание хозяев поля до минимума.

«Лутон» идёт на 18-м месте (15 очков), «Челси» занимает 10-е место (28 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Челси»
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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:56
После 3:0 расслабили булки. Палмер - красава, лучший летний трансфер.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:22
Дубль Палмера помог «Челси» обыграть «Лутон».
Конечно же хотелось бы поздравить всех болельщиков Челси с Победой . Но учитывая как складывался ход событий на футбольном поле , то можно смело говорить, что команде гостей Челси откровенно говоря просто повезло . Отменённый гол хозяев, две перекладины , великолепные сейвы голкипера Челси в итоге сделали своё дело . Смотрю третий или четвёртый матч с участием Лутон Таун и мне хватило чтобы влюбиться в эту команду . Они уж точно заслуживают место в АПЛ , команда драйвер , команда которая не боится соперников, не взирая на титулы и статусность . Чем больше таких команд ,тем интереснее будет любой чемпионат . Надеюсь что Лутон Таун сможет остаться в лиге сильнейших клубов чемпионата АПЛ и будет радовать своей игрой всех болельщиков футбола ⚽️. Удачи тебе Лутон Таун !
azkan
azkan ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:10
Палмер хорош! Особенно второй гол убрал вратаря и на паузе забил.
Молодец!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:52
Челси с победой,Палмера с дублем!
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 17:44
Спасибо!
Я так же присоединяюсь к поздравлениям!
С наступающим Новым годом соккерчане, любители АПЛ и вообще футбола!
И конечно болельщиков Челси!
azkan
azkan
вчера в 17:40
Включил при счете 3:0. как раз 78 минута. Считай не видел игру.
Но то что видел просто катастрофа. Лутон два забили не напрягаясь. И третий чудом не забили.
Интересно есть ли журналист, который спросит Почеттино, дает он инструкции на сохранение счета или нет? А то у меня смутные сомнения...
Но все равно с победой Челси! 3 очка есть 3 очка!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 17:36
Когда Палмера купили за 45 миллионов у Сити,думал нфиг он нада, а не, парень играет.
Нони классно забил, такой заряд под перекладину.
А вот два пропущенных гола,с углового и навеса, вызывают вопросы, на втором этаже в своей штрафной у Челси проблемы как и с пониманием между защитниками.
Хорошо, что заканчиваем гол на мажорной ноте. Всех болельщиков Челси,и не только Челси с новым годом, здоровья мира и всего всем самого хорошего.
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:34
Я же говорил, карма у них на этот сезон 10 место)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:32
Челси держит десятую строчку
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:30
Молодец Палмер, хороший трансфер!
После 0:3 чуть не опростоволосился Челси) забавно получается, сколько не играют пенсы, они все равно на 10-м месте, хоть выигрывают, хоть проигрывают)))
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