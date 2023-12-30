Дубль Палмера помог «Челси» обыграть «Лутон».

«Лутон» проиграл «Челси» (2:3) в матче 20-го тура АПЛ.
На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 37-й минуте Нони Мадуеке удвоил преимущество «синих». На 70-й минуте Палмер оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник «Лутона» Росс Баркли отыграл один гол. На 86-й минуте нападающий Элайджа Адебайо сократил отставание хозяев поля до минимума.
«Лутон» идёт на 18-м месте (15 очков), «Челси» занимает 10-е место (28 очков).
Нони классно забил, такой заряд под перекладину.
А вот два пропущенных гола,с углового и навеса, вызывают вопросы, на втором этаже в своей штрафной у Челси проблемы как и с пониманием между защитниками.
Хорошо, что заканчиваем гол на мажорной ноте. Всех болельщиков Челси,и не только Челси с новым годом, здоровья мира и всего всем самого хорошего.
Нони классно забил, такой заряд под перекладину.
А вот два пропущенных гола,с углового и навеса, вызывают вопросы, на втором этаже в своей штрафной у Челси проблемы как и с пониманием между защитниками.
Хорошо, что заканчиваем гол на мажорной ноте. Всех болельщиков Челси,и не только Челси с новым годом, здоровья мира и всего всем самого хорошего.
Конечно же хотелось бы поздравить всех болельщиков Челси с Победой . Но учитывая как складывался ход событий на футбольном поле , то можно смело говорить, что команде гостей Челси откровенно говоря просто повезло . Отменённый гол хозяев, две перекладины , великолепные сейвы голкипера Челси в итоге сделали своё дело . Смотрю третий или четвёртый матч с участием Лутон Таун и мне хватило чтобы влюбиться в эту команду . Они уж точно заслуживают место в АПЛ , команда драйвер , команда которая не боится соперников, не взирая на титулы и статусность . Чем больше таких команд ,тем интереснее будет любой чемпионат . Надеюсь что Лутон Таун сможет остаться в лиге сильнейших клубов чемпионата АПЛ и будет радовать своей игрой всех болельщиков футбола ⚽️. Удачи тебе Лутон Таун !
Конечно же хотелось бы поздравить всех болельщиков Челси с Победой . Но учитывая как складывался ход событий на футбольном поле , то можно смело говорить, что команде гостей Челси откровенно говоря просто повезло . Отменённый гол хозяев, две перекладины , великолепные сейвы голкипера Челси в итоге сделали своё дело . Смотрю третий или четвёртый матч с участием Лутон Таун и мне хватило чтобы влюбиться в эту команду . Они уж точно заслуживают место в АПЛ , команда драйвер , команда которая не боится соперников, не взирая на титулы и статусность . Чем больше таких команд ,тем интереснее будет любой чемпионат . Надеюсь что Лутон Таун сможет остаться в лиге сильнейших клубов чемпионата АПЛ и будет радовать своей игрой всех болельщиков футбола ⚽️. Удачи тебе Лутон Таун !