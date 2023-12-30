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«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилдом»

вчера, 19:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.

Первый гол на 14-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На 61-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество «горожан».

«Манчестер Сити» идёт на 2-м месте (40 очков), «Шеффилд» занимает 20-е место (9 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:33
Видать Сити и Ливерпуль разыграют чемпионство,если не будет у клубов повальных травм. АВ не тянет,Арсеналу чуток не хватает опыта и решений рефери в их пользу,хотя арбитры иногда и им подсуживают. Но всё равно нет у них напа,который бы упаковывал мячи,как тот же Холанд или Салах,да и даже Жота. Жезус всё же не плох,но слабоват.
DXTK
DXTK
вчера в 21:06, ред.
Арсенал так старался обыгрывал МС, несколько туров был на первым месте, а МС за два тура одержав победы оказался снова выше них, как по мне учитель все еще превосходит ученика. А МС сегодня ближе к титулу, чем Арсенал.

PS А Так МС победил, где это нужно было, теперь нужно сместить Клоппа и Ливер с насеста или с 1 строчки. желаю удачи!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:10
Он и до этого отнюдь не блистал..., а здесь всё же доги - чуть разнообразить свои действия реально следовало.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:07
Победа над глубоким тыловиком АПЛ...
И то, с горем пополам.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
Грилиша дом ограбили, вот он наверно и забухал с горя)) Сегодня совсем никакой был. И да был бы сегодня Холланд штуки 3 бы смог положить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:03, ред.
Ангажированный донельзя Женя Грилиш 50 минут дёргался в своём примитивном переступи с ножки на ножку - результат ноль; а вышел ноунейм Оскар Боб - и такая изумительная предголевая на Фодена.
В целом игра даёт ответ на вопрос почему команде нужен центрфорвард, и за что его, в большинстве случаев, признают лучшим футболистом года. Ведь будь в соперниках у Сити сегодня не дог, а условный середняк, потеряли бы "горожане" очки стопудово - реализация просто никакущая, ибо Фоден/Аке находясь на острие, явно не в своей тарелке.
Матч по сути вытащила п/защита в лице дирижёра Родри и вездесущего Б.Силва.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:59
А до первого места всего 2 очка осталось!)) Хотя еще недавно МС не мог победить 5 игр подряд в АПЛ, потом уехал на КЧМ выиграли его и дела в чемпионате начали исправлять. Осталось вернуться травмированным и можно топить вперед!)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:57
Победа грожан в эконом режиме! Да может было немного скучновато, но 3 очка сейчас важнее всего. А больше всего понравилось, что КДБ уже вернулся хотя бы на лавку, значит уже скоро появится на поле.
Гость
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