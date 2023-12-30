«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилдом»

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.
Первый гол на 14-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На 61-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество «горожан».
«Манчестер Сити» идёт на 2-м месте (40 очков), «Шеффилд» занимает 20-е место (9 очков).
В целом игра даёт ответ на вопрос почему команде нужен центрфорвард, и за что его, в большинстве случаев, признают лучшим футболистом года. Ведь будь в соперниках у Сити сегодня не дог, а условный середняк, потеряли бы "горожане" очки стопудово - реализация просто никакущая, ибо Фоден/Аке находясь на острие, явно не в своей тарелке.
Матч по сути вытащила п/защита в лице дирижёра Родри и вездесущего Б.Силва.
В целом игра даёт ответ на вопрос почему команде нужен центрфорвард, и за что его, в большинстве случаев, признают лучшим футболистом года. Ведь будь в соперниках у Сити сегодня не дог, а условный середняк, потеряли бы "горожане" очки стопудово - реализация просто никакущая, ибо Фоден/Аке находясь на острие, явно не в своей тарелке.
Матч по сути вытащила п/защита в лице дирижёра Родри и вездесущего Б.Силва.