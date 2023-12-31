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Фабиу Карвалью досрочно вернулся в «Ливерпуль» из аренды в «Лейпциге»

вчера, 22:48

Португальский хавбек Фабиу Карвалью досрочно вернулся в «Ливерпуль» из аренды в немецком «Лейпциге».

Соглашение между клубами было рассчитано на весь текущий сезон, однако в итоге португалец провел в Германии лишь первую половину кампании.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет прервать аренду Карвалью, так как недоволен тем, что игрок редко выходит на поле. На счету 21-летнего исполнителя лишь 9 матчей в Бундеслиге.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 08:40
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:53
    Похвально, что Ливерпуль заботится о своих игроках, следит за их игрой. Может он и не будет играть в клубе, что скорей всего, но зато отдадут в аренду, где игровой практики будет больше.
    sova147
    sova147
    сегодня в 02:41
    Посмотрим нп результат аренды, может дома игра пойдёт лучше
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 02:29
    Выбрать для аренды другую команду.
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    сегодня в 02:24
    Пригодиться команде, у Ливерпуля много травм, вот и вызвали.
    протон
    протон ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 01:54
    Сравнение простое, те игроки поставили на эту игру не более.
    Ironigor
    Ironigor ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 01:48, ред.
    Мне вообще нравится игры чемпионата Австралии и МЛС , они насколько бывают не предсказуемыми, настолько и несут в себе ТБ.
    А мне к тебе вопрос, почему ты мою ставку сравнивал с Neutronom и с Кэтик . И при чём здесь информация в прессе ???
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:42
    Набрался опыта , должен пригодиться и в Ливерпуле.
    протон
    протон ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 01:37
    Я как то старался играть на точный счёт. Ну, это не моё. Это трудно и долго.
    протон
    протон ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 01:35
    Ничего криминального не имел в виду, просто было интересно почему именно на эту ставку был акцент, бывает что анализируешь что пишут на других сайтах эксперты - прогнозисты, такой же курьезный случай был вчера на ставке Дасаева
    Neutron001 ставит на точный счёт "Портимоненси - Спортинг" (1-2 счет) и отгадывает, а так же именно на эту игру с точным счетом ставит игрок shlomo тоже берет вверх
    Ironigor
    Ironigor ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 01:28
    Да , я ставил на этот матч.
    А в смысле, что я не так сделал ??? Из-за чего ты моё имя к этой ствке приписал ??? Извини конечно, но я не понял .
    протон
    протон ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 01:19, ред.
    Речь о ставке Сентрал Кост Маринерс - Перт Глори. Клон и КЭТиК угадали его
    протон
    протон ответ Neuron0001 (раскрыть)
    сегодня в 01:15
    Гус Пойет это Obdulio Varela ну тут вы меня не удивили. Много чего интересного знаю у кого какие клоны.
    На счет ставки : "Он особо не рискует, и любит интриги - например - выиграть в конце месяца по последней ставке, и очень любит точный счет 1:2 или 1:3."
    Он выбрал ту оптимальную ставку, в которой можно было победить минимальным количеством баллов. Он играет прагматично, как и я. Когда говорт: Кто не рискует, тот не пьет шампанского, то это не в вашем случае друг из Армении. У вас вариаций бесконечное число, а у меня нет и других нема.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:35
    уверен, что пригодиться команде, игрок перспективный
    нужно еще вернуть из аренды Ната Филипса и Риса Уильмса защитники точно на подмену нужны
    протон
    протон
    сегодня в 00:22
    Но главное удовольствие я получил что главный мой конкурент в КП не смог взять реванш за прошлый проигрыш. Я кстати был уверен, что гр. Заболотного возьму, но увы это игра и фортуна на стороне играет роль) Ты можешь быть знатоком коим я не являюсь, но без фортуны тут нет победы.
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    сегодня в 00:20
    Фабиу Карвалью досрочно вернулся в Ливерпуль, потому что он сейчас нужнее Ливерпулю.
    Ironigor
    Ironigor ответ Neuron0001 (раскрыть)
    вчера в 23:45
      Ironigor
      Ironigor ответ протон (раскрыть)
      вчера в 23:37, ред.
      Доброго времени суток Всем и Всех с наступающим Новым годом, Мира , Добра, Счастья и конечно же здоровья в Новом году ✨️💞✨️💫🎊🥂🍾🎉💫✨️👍✊️🙋🏻‍♂️
      Протон ,если честно даже незнаю о какой ставке речь идёт ???
      Гость
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