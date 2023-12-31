Фабиу Карвалью досрочно вернулся в «Ливерпуль» из аренды в «Лейпциге»

Португальский хавбек Фабиу Карвалью досрочно вернулся в «Ливерпуль» из аренды в немецком «Лейпциге».
Соглашение между клубами было рассчитано на весь текущий сезон, однако в итоге португалец провел в Германии лишь первую половину кампании.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет прервать аренду Карвалью, так как недоволен тем, что игрок редко выходит на поле. На счету 21-летнего исполнителя лишь 9 матчей в Бундеслиге.
А мне к тебе вопрос, почему ты мою ставку сравнивал с Neutronom и с Кэтик . И при чём здесь информация в прессе ???
А мне к тебе вопрос, почему ты мою ставку сравнивал с Neutronom и с Кэтик . И при чём здесь информация в прессе ???
Neutron001 ставит на точный счёт "Портимоненси - Спортинг" (1-2 счет) и отгадывает, а так же именно на эту игру с точным счетом ставит игрок shlomo тоже берет вверх
Neutron001 ставит на точный счёт "Портимоненси - Спортинг" (1-2 счет) и отгадывает, а так же именно на эту игру с точным счетом ставит игрок shlomo тоже берет вверх
А в смысле, что я не так сделал ??? Из-за чего ты моё имя к этой ствке приписал ??? Извини конечно, но я не понял .
А в смысле, что я не так сделал ??? Из-за чего ты моё имя к этой ствке приписал ??? Извини конечно, но я не понял .
На счет ставки : "Он особо не рискует, и любит интриги - например - выиграть в конце месяца по последней ставке, и очень любит точный счет 1:2 или 1:3."
Он выбрал ту оптимальную ставку, в которой можно было победить минимальным количеством баллов. Он играет прагматично, как и я. Когда говорт: Кто не рискует, тот не пьет шампанского, то это не в вашем случае друг из Армении. У вас вариаций бесконечное число, а у меня нет и других нема.
На счет ставки : "Он особо не рискует, и любит интриги - например - выиграть в конце месяца по последней ставке, и очень любит точный счет 1:2 или 1:3."
Он выбрал ту оптимальную ставку, в которой можно было победить минимальным количеством баллов. Он играет прагматично, как и я. Когда говорт: Кто не рискует, тот не пьет шампанского, то это не в вашем случае друг из Армении. У вас вариаций бесконечное число, а у меня нет и других нема.
нужно еще вернуть из аренды Ната Филипса и Риса Уильмса защитники точно на подмену нужны
нужно еще вернуть из аренды Ната Филипса и Риса Уильмса защитники точно на подмену нужны
Протон ,если честно даже незнаю о какой ставке речь идёт ???
Протон ,если честно даже незнаю о какой ставке речь идёт ???