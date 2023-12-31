Фабиу Карвалью досрочно вернулся в «Ливерпуль» из аренды в «Лейпциге»

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вчера, 22:48

Португальский хавбек досрочно вернулся в «Ливерпуль» из аренды в немецком «Лейпциге».

Соглашение между клубами было рассчитано на весь текущий сезон, однако в итоге португалец провел в Германии лишь первую половину кампании.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет прервать аренду Карвалью, так как недоволен тем, что игрок редко выходит на поле. На счету 21-летнего исполнителя лишь 9 матчей в Бундеслиге.