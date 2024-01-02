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Новосельцев: «Мог бы откликнуться на предложение Карпина, Бердыева»

вчера, 19:58

Экс-защитник «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев не исключил, что может возобновить карьеру игрока.

Я нахожусь в хорошей физической форме, тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным, я долго обдумывал, всё взвешивал. И не жалею о своем решении. Но если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошёл. Например, к Валерию Георгиевичу Карпину в «Ростов». Я мог бы спокойно влиться в эту атмосферу. Я знаю, как работает этот тренерский штаб.

Для меня важно получать удовольствие от процесса, не вижу смысла находиться в стагнации. Но нет желания сейчас пойти куда-то поиграть. Я счастлив при том, что у меня происходит в жизни. Но и не исключаю, если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю. На предложение какого тренера я мог бы откликнуться? Карпина, Бердыева.

13 марта 2023 года футболист объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:44
В чём его преимущества?
drug01
drug01
вчера в 21:17
Лучше к Бердыеву, у вас всё получится!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:06
Нет уж, как говорится, умерла, так умерла!))
Если закончил карьеру игрока, то не стоит её реанимировать, тем более в Ростове. Очень посредственный игрок. За свою не такую уж и долгую карьеру футболиста в РПЛ не смог на долго закрепиться ни в одном клубе, каждый новый сезон оказываясь в новой команде, докатившись в итоге до уровня Медиа-Лиги.

Озвучив фамилии ныне действующих Главных тренеров футбольных тренеров Карпина и Бердыева Новосельцев тем самым наверное дал понять, что не прочь попасть в команду этих наставников для дальнейшего трудоустройства в качестве помощника тренера, но и тут Иван не внушает особое доверие, принимая во внимание его чисто человеческие качества, ярко раскрывшиеся в скандальном расставании со своей супругой. Хороший педагог и наставник не может быть таким мелочным, хитрым и изворотливым. Может ему стоит попробовать себя в каком то другом поприще, например на ТВ, тем более на Матч ТВ он уже несколько раз привлекался в качестве эксперта, чем он хуже тех же Быстрова, Корнеев, Пименов и др. Болейте за своих. а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 20:33, ред.
Был обычным игроком, а сейчас, при полном отсутствии игровой практики и вовсе потерял форму. Но говорит правильно- или к Карпину, в его примитивный и бестолковый футбол, или к Курбану- в его антифутбол. А кому, он еще нужен. Даже ЦСКА, при всех его катастрофических проблемах с защитниками, к Новосельцеву не обратился, хотябы на время. Новосельцев может тренироваться, хоть сутками на пролет. В его 32 года, при отсутствии практики и без должного таланта- он никому не нужен. Впрочем, в сборную, к Карпину- вполне сгодился бы. В той команде, никому ненужной, возможно, и Новосельцев заиграл бы...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:59
Новосельцев Иван может и возобновит карьеру, кто знает.
Гость
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