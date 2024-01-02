Новосельцев: «Мог бы откликнуться на предложение Карпина, Бердыева»

Экс-защитник «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев не исключил, что может возобновить карьеру игрока.
Я нахожусь в хорошей физической форме, тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным, я долго обдумывал, всё взвешивал. И не жалею о своем решении. Но если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошёл. Например, к Валерию Георгиевичу Карпину в «Ростов». Я мог бы спокойно влиться в эту атмосферу. Я знаю, как работает этот тренерский штаб.
Для меня важно получать удовольствие от процесса, не вижу смысла находиться в стагнации. Но нет желания сейчас пойти куда-то поиграть. Я счастлив при том, что у меня происходит в жизни. Но и не исключаю, если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю. На предложение какого тренера я мог бы откликнуться? Карпина, Бердыева.
13 марта 2023 года футболист объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.
Если закончил карьеру игрока, то не стоит её реанимировать, тем более в Ростове. Очень посредственный игрок. За свою не такую уж и долгую карьеру футболиста в РПЛ не смог на долго закрепиться ни в одном клубе, каждый новый сезон оказываясь в новой команде, докатившись в итоге до уровня Медиа-Лиги.
Озвучив фамилии ныне действующих Главных тренеров футбольных тренеров Карпина и Бердыева Новосельцев тем самым наверное дал понять, что не прочь попасть в команду этих наставников для дальнейшего трудоустройства в качестве помощника тренера, но и тут Иван не внушает особое доверие, принимая во внимание его чисто человеческие качества, ярко раскрывшиеся в скандальном расставании со своей супругой. Хороший педагог и наставник не может быть таким мелочным, хитрым и изворотливым. Может ему стоит попробовать себя в каком то другом поприще, например на ТВ, тем более на Матч ТВ он уже несколько раз привлекался в качестве эксперта, чем он хуже тех же Быстрова, Корнеев, Пименов и др. Болейте за своих. а не против чужих!
Если закончил карьеру игрока, то не стоит её реанимировать, тем более в Ростове. Очень посредственный игрок. За свою не такую уж и долгую карьеру футболиста в РПЛ не смог на долго закрепиться ни в одном клубе, каждый новый сезон оказываясь в новой команде, докатившись в итоге до уровня Медиа-Лиги.
Озвучив фамилии ныне действующих Главных тренеров футбольных тренеров Карпина и Бердыева Новосельцев тем самым наверное дал понять, что не прочь попасть в команду этих наставников для дальнейшего трудоустройства в качестве помощника тренера, но и тут Иван не внушает особое доверие, принимая во внимание его чисто человеческие качества, ярко раскрывшиеся в скандальном расставании со своей супругой. Хороший педагог и наставник не может быть таким мелочным, хитрым и изворотливым. Может ему стоит попробовать себя в каком то другом поприще, например на ТВ, тем более на Матч ТВ он уже несколько раз привлекался в качестве эксперта, чем он хуже тех же Быстрова, Корнеев, Пименов и др. Болейте за своих. а не против чужих!