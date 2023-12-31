Роналду высказался на тему завершения карьеры

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду дал комментарий касательно завершения карьеры. Ранее игрок забил свой 54-й гол в 2023 году.
54 – я скажу, когда закончу!
Спасибо, команда!
Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду дал комментарий касательно завершения карьеры. Ранее игрок забил свой 54-й гол в 2023 году.
54 – я скажу, когда закончу!
Спасибо, команда!
Ну не на Байкал же ему ехать, где (в Иркутске) и стадиона то путёвого нет. У пингвинов его быстрее построят, если конечно китайцы вам не подсобят.
Ну не на Байкал же ему ехать, где (в Иркутске) и стадиона то путёвого нет. У пингвинов его быстрее построят, если конечно китайцы вам не подсобят.
Дырявый среди верблюдов король, когда и здесь уже тянуть не будет, то наверное к пингвинам поедет.
Дырявый среди верблюдов король, когда и здесь уже тянуть не будет, то наверное к пингвинам поедет.