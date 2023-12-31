Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду высказался на тему завершения карьеры

Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:29
Взаимно!!! Здоровья и мирного неба над головой 🤝
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:00
...С Наступающим, всех благ!
112910415
112910415
вчера в 20:13
Никогда он не завяжет с любимым делом
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:23
Вместе с карликом аргентинским закончат. В один день)))
mjkmfujr273u
mjkmfujr273u
вчера в 15:10, ред.
байкал38

Ну не на Байкал же ему ехать, где (в Иркутске) и стадиона то путёвого нет. У пингвинов его быстрее построят, если конечно китайцы вам не подсобят.
9upp3ggwjv4p
9upp3ggwjv4p
вчера в 14:56
Пусть ещё играет, здоровья ему крепкого
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:01
Это "решит" Месси.. 100%.. Хе.. 😀
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:40
Можно еще поиграть пару лет - это точно.
m9878z23rju3
m9878z23rju3
вчера в 13:18
Пока существуют в футбольном мире 8 способные выбрасывать бабло на ветер-нариссы будут играть!
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
вчера в 12:30
...ключевое слово "Удовольствие" ...Ну конечно это не Европа, скучновато, разлекуха пока для него..!!!
ABir
ABir
вчера в 12:09
Пусть играет, бьет рекорды пока есть силы и игра доставляет удовольствие Криштиану самому и его почитатателям!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:09
54 декабря?
Дырявый среди верблюдов король, когда и здесь уже тянуть не будет, то наверное к пингвинам поедет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 