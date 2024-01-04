«Интернасьонал» арендовал защитника «Зенита» Ренана

«Интернасьонал» объявил о переходе защитника «Зенита» Роберта Ренана.
Игрок будет выступать за клуб из Порту-Алегри на правах аренды до декабря 2024 года.
Бразилец играл за петербуржцев с января 2023-го, перейдя из «Коринтианса».
«Интернасьонал» объявил о переходе защитника «Зенита» Роберта Ренана.
Игрок будет выступать за клуб из Порту-Алегри на правах аренды до декабря 2024 года.
Бразилец играл за петербуржцев с января 2023-го, перейдя из «Коринтианса».
Пусть ещё подучится....ибо до уровня основы Зенита пока не тянет...
Да и на виду будет....у оптовиков европейских...что Зениту на руку....
Давно надо было так сделать....ибо тяжело продать то что купили продать.....не показывая товара....
Пусть ещё подучится....ибо до уровня основы Зенита пока не тянет...
Да и на виду будет....у оптовиков европейских...что Зениту на руку....
Давно надо было так сделать....ибо тяжело продать то что купили продать.....не показывая товара....