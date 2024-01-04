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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Интернасьонал» арендовал защитника «Зенита» Ренана

вчера, 08:20

«Интернасьонал» объявил о переходе защитника «Зенита» Роберта Ренана.

Игрок будет выступать за клуб из Порту-Алегри на правах аренды до декабря 2024 года.

Бразилец играл за петербуржцев с января 2023-го, перейдя из «Коринтианса».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 3yft8yz5berq (раскрыть)
вчера в 21:36
Возможно наоборот. Способ вложить деньги в талантливого игрока, которого потом не купишь, чтобы придержать его и или использовать в составе, или выгодно продать. Может эта схема станет для России перспективной. Что-то вроде рассрочки.
memphis
memphis
вчера в 11:29
А как же Реал?)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:25
Зачем бразильцы продают, а потом берут в аренду?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:39
Збагрили всётаки, через год окончательно избавятся!
4f365rtsv4qb
4f365rtsv4qb
вчера в 09:57
Пусть теперь там косячит
lotsman
lotsman
вчера в 09:41
Ну вот, Ренана пристроили. Теперь у журналистов одной темой меньше стало.)
adekvat
adekvat ответ 3yft8yz5berq (раскрыть)
вчера в 08:54
Взяли игрока который в олимпийской сборной Бразилии играет, а Семака он не заиграл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:53, ред.
Правильно...
Пусть ещё подучится....ибо до уровня основы Зенита пока не тянет...
Да и на виду будет....у оптовиков европейских...что Зениту на руку....
Давно надо было так сделать....ибо тяжело продать то что купили продать.....не показывая товара....
smuzunkggr92
smuzunkggr92
вчера в 08:32
Бизнес на покупке и перепродаже этого игрока сделать не удалось.
3yft8yz5berq
3yft8yz5berq
вчера в 08:29
Взяли игрока не проходящего в состав, теперь с убытком сдают его в аренду.... У ГАЗПРОМа денег много.
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