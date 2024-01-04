«Интернасьонал» арендовал защитника «Зенита» Ренана

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вчера, 08:20

«Интернасьонал» объявил о переходе защитника «Зенита» .

Игрок будет выступать за клуб из Порту-Алегри на правах аренды до декабря 2024 года.

Бразилец играл за петербуржцев с января 2023-го, перейдя из «Коринтианса».