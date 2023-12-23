Аренда Марадишвили у «Локомотива» для «Пари НН» будет бесплатной

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал переход хавбека «Локомотива» Константина Марадишвили на правах аренды.
Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня. В этой ситуации и мы, и «Локомотив», и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная? Да.
в ЦСКА подавал большие надежды, очень цепко и напористо в центральной зоне. А в Локомотиве что то не пошло. Надеюсь, Юран исправит ситуацию и карьеру парню.
Под "немецкие" 4-3-3 хорошо подходил, а потом уже проблемы начались. Хотя всё равно непонятно, почему Галактионов ему так мало времени давал даже в кубковых матчах.
в ЦСКА подавал большие надежды, очень цепко и напористо в центральной зоне. А в Локомотиве что то не пошло. Надеюсь, Юран исправит ситуацию и карьеру парню.
Под "немецкие" 4-3-3 хорошо подходил, а потом уже проблемы начались. Хотя всё равно непонятно, почему Галактионов ему так мало времени давал даже в кубковых матчах.
Ничего бесплатного не бывает...
Ничего бесплатного не бывает...