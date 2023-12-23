Аренда Марадишвили у «Локомотива» для «Пари НН» будет бесплатной

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал переход хавбека «Локомотива» на правах аренды.

Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня. В этой ситуации и мы, и «Локомотив», и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная? Да.