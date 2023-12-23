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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Аренда Марадишвили у «Локомотива» для «Пари НН» будет бесплатной

сегодня, 13:56

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал переход хавбека «Локомотива» Константина Марадишвили на правах аренды.

Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается, в него верят не только болельщики Нижнего Новгорода, но и игроки топ-уровня. В этой ситуации и мы, и «Локомотив», и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная? Да.

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Все комментарии
2dkt634efc7q
2dkt634efc7q
сегодня в 19:13
Удачи, Костя! Надеюсь, наберёт форму
в ЦСКА подавал большие надежды, очень цепко и напористо в центральной зоне. А в Локомотиве что то не пошло. Надеюсь, Юран исправит ситуацию и карьеру парню.
Под "немецкие" 4-3-3 хорошо подходил, а потом уже проблемы начались. Хотя всё равно непонятно, почему Галактионов ему так мало времени давал даже в кубковых матчах.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:28
А что, у Локомотива он лишний что ли,неплохой же полузащитник.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:51
Врут...
Ничего бесплатного не бывает...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:49
Паровозники сначала обирают до нитки, потом выделяют милостину...
idres
idres
сегодня в 14:04
Локо сделал подарок НН к Новому году...:)))
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