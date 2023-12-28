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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Ермаков перешёл из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды

вчера, 18:45

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков будет играть за «Пари НН» на правах аренды до конца сезона.

Договор предусматривает право выкупа. Если хавбек присоединится к нижегородцам на постоянной основе, то у «армейцев» будет приоритетное право выкупа.

Ранее «Пари НН» усилился игроком «Локомотива».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:18
Об Ярославе Арбузове зря негативно высказался. Парень техничный, атакующий, хорошо играет в пас, излюбленное место левый край. Играл в основе, забил гол.
Словом, перспективный парень. Удачи ему в ЦСКА.
Вам здоровья, удачи, с наступающим НГ.
drug01
drug01
вчера в 20:15
Играй Никита старайся а затем снова в ЦСКА!
протон
протон
вчера в 19:35
Напомню, что якобы гнобящий молодежь Федотов аж 41 раз выпустил Ермакова на поле за полтора года. Что показал Никита? Толком ничего, кроме пары голов в Кубке.
Но сейчас расскажут, что Федотов просто не на того ставку сделал, а вот условный Ярик Арбузов топ!
Игрок старательный, исполнительный, но не выдающийся. В среднем клубе может и заиграть, тем более Юран любит развивать молодые таланты.
Ермакову удачи, закрепиться в основе и без травм.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:26
Правильное решение, пусть играет, в ЦСКА придётся сидеть на скамейке.
Удачи Никите в НН.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:04
Дай Бог чтобы в Нижнем ему повезло больше, чем в ЦСКА.
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