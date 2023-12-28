Ермаков перешёл из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды

1703778316

вчера, 18:45

Полузащитник ЦСКА будет играть за «Пари НН» на правах аренды до конца сезона.

Договор предусматривает право выкупа. Если хавбек присоединится к нижегородцам на постоянной основе, то у «армейцев» будет приоритетное право выкупа.

Ранее «Пари НН» усилился игроком «Локомотива».