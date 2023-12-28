Ермаков перешёл из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков будет играть за «Пари НН» на правах аренды до конца сезона.
Договор предусматривает право выкупа. Если хавбек присоединится к нижегородцам на постоянной основе, то у «армейцев» будет приоритетное право выкупа.
Ранее «Пари НН» усилился игроком «Локомотива».
Но сейчас расскажут, что Федотов просто не на того ставку сделал, а вот условный Ярик Арбузов топ!
Игрок старательный, исполнительный, но не выдающийся. В среднем клубе может и заиграть, тем более Юран любит развивать молодые таланты.
Ермакову удачи, закрепиться в основе и без травм.
Но сейчас расскажут, что Федотов просто не на того ставку сделал, а вот условный Ярик Арбузов топ!
Игрок старательный, исполнительный, но не выдающийся. В среднем клубе может и заиграть, тем более Юран любит развивать молодые таланты.
Ермакову удачи, закрепиться в основе и без травм.
Словом, перспективный парень. Удачи ему в ЦСКА.
Вам здоровья, удачи, с наступающим НГ.
Словом, перспективный парень. Удачи ему в ЦСКА.
Вам здоровья, удачи, с наступающим НГ.