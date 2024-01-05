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Форвард Лукович отклонил предложение «Спартака»

вчера, 14:22

По информации источника, нападающий ИМТ Милош Лукович отклонил предложение «Спартака».

Сторона футболиста также вела переговоры с «Зенитом», но предложение клуба из Санкт-Петербурга не устроило их.

Скорее всего, форвард продолжит карьеру в Европе. Одним из вариантов, по слухам, является «Страсбур».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:31
Откуда такая нелюбовь к народной команде? Если я критикую Абаскаля, то делаю это во благо КБ, которых Уважаю много лет. Ну, а ты чего?
sir_Alex
sir_Alex ответ exz7ps5pbbuc (раскрыть)
вчера в 21:26
Видимо, в спортивной составляющей.
ABir
ABir ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 20:39
К сожалению приходится читать слухи
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:33
Спартак тем и занимается: то ЗЕРНО в Г. ищет, то Г. в ЗЕРНЕ - с одинаковым результатом.
Capral
Capral ответ Capralishka (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:09
Для начала- поменяй ник, потом будем тележить и отвечу на все вопросы.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 17:37
Агент жгет... Молодой парень. У нас так же многие так вначале забивале а потом сдувались . Думаю жто тоже
Capral
Capral
вчера в 16:51, ред.
Лукович оказался умней ГТ Спартака. Правильно, зачем столько нападающих, если и так атака в полном порядке.

Другое дело что Абаскаль вдруг, непонятно с какого перепугу разрушил грозный тандем форвардов Промес-Соболев. Зато ясно другое - Абаскаль, бьющейся в испуге скорого увольнения и понимающий свою полную никчемность, решил заняться опытами, и поисками новых, более выгодных сочетаний.

Подобные искания делают честь тренеру, только в том случае, если у него есть готовый план на игру, а лучше два, и только тогда, когда он хотя бы приблизительно, умственно представляет себе игру своей команды, а не прибегает к смешному и глупому прессингу.

Абаскаль, ищи ЗЕРНО, как говорил Великий режиссер, и не шарахайся из стороны в строну с дурацкими затеями, в виде смешного, и незатейливого прессинга, и тп.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:51
Ну и пусть играет в Страсбурге, Спартак и без него не пропадёт.
Futurista
Futurista ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
В европе Луковичей как г**на за баней)...а так же Мбаппевичей и пр. и др...
makkie
makkie
вчера в 16:21
А может это Спартак отказался от кандидатуры Луковича?
Минусов у этого трансфера больше, чем плюсов - так что логично, что серба не будет у нас. А Зениту ни к чему 4-й форвард в команде)
Вещий
Вещий
вчера в 15:53
Ну Зениту он не нужен, он не бразил.... Зенит укомплектовывается только ими.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:49, ред.
Если человек любит футбол , то он конечно ни когда не приедет в Россию из за извесной нам изоляции. Ну а кто за мани-мани... это к нам...не обидят
lotsman
lotsman
вчера в 15:33
А что он может выиграть в Страсбурге?
Zak11
Zak11
вчера в 15:10
Да правильно сделал. Надо пробовать себя в Европе. К нам только за большими деньгами по сути ехать. Больше мотивации нет в принципе
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:05
Если есть реальный вариант в ТОП5 чемпионате, то зачем РПЛ. Логично и правильно в принципе
Naherger
Naherger ответ ABir (раскрыть)
вчера в 14:49
Слышал ,что новый спортдир заблокировал трансфер. А теперь валят на игрока.
ABir
ABir
вчера в 14:44
Сербы не плохие футболисты, не захотел в Россию, значит пусть попробует себя в Европе. Сербы всегда разрывались в сомнениях, кого выбрать Европу или Россию, ничего не меняется.
drug01
drug01
вчера в 14:43
Если в Зенит не пошёл так Спартак тем более
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:42
Он сам сделает свой выбор...
Интерес
Интерес
вчера в 14:32
Туда ему и дорога.
exz7ps5pbbuc
exz7ps5pbbuc
вчера в 14:31
Предложение из Страсбура точно не перебьет предложение российских клубов. Тут дело в чем-то другом.
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