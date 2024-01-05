Форвард Лукович отклонил предложение «Спартака»

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вчера, 14:22

По информации источника, нападающий ИМТ отклонил предложение «Спартака».

Сторона футболиста также вела переговоры с «Зенитом», но предложение клуба из Санкт-Петербурга не устроило их.

Скорее всего, форвард продолжит карьеру в Европе. Одним из вариантов, по слухам, является «Страсбур».