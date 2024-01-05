Форвард Лукович отклонил предложение «Спартака»

По информации источника, нападающий ИМТ Милош Лукович отклонил предложение «Спартака».
Сторона футболиста также вела переговоры с «Зенитом», но предложение клуба из Санкт-Петербурга не устроило их.
Скорее всего, форвард продолжит карьеру в Европе. Одним из вариантов, по слухам, является «Страсбур».
Другое дело что Абаскаль вдруг, непонятно с какого перепугу разрушил грозный тандем форвардов Промес-Соболев. Зато ясно другое - Абаскаль, бьющейся в испуге скорого увольнения и понимающий свою полную никчемность, решил заняться опытами, и поисками новых, более выгодных сочетаний.
Подобные искания делают честь тренеру, только в том случае, если у него есть готовый план на игру, а лучше два, и только тогда, когда он хотя бы приблизительно, умственно представляет себе игру своей команды, а не прибегает к смешному и глупому прессингу.
Абаскаль, ищи ЗЕРНО, как говорил Великий режиссер, и не шарахайся из стороны в строну с дурацкими затеями, в виде смешного, и незатейливого прессинга, и тп.
Другое дело что Абаскаль вдруг, непонятно с какого перепугу разрушил грозный тандем форвардов Промес-Соболев. Зато ясно другое - Абаскаль, бьющейся в испуге скорого увольнения и понимающий свою полную никчемность, решил заняться опытами, и поисками новых, более выгодных сочетаний.
Подобные искания делают честь тренеру, только в том случае, если у него есть готовый план на игру, а лучше два, и только тогда, когда он хотя бы приблизительно, умственно представляет себе игру своей команды, а не прибегает к смешному и глупому прессингу.
Абаскаль, ищи ЗЕРНО, как говорил Великий режиссер, и не шарахайся из стороны в строну с дурацкими затеями, в виде смешного, и незатейливого прессинга, и тп.