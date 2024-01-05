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«Брентфорд» установил цену на Тоуни в 100 млн фунтов стерлингов

вчера, 10:59

«Брентфорд» готов продать нападающего Айвена Тоуни за 100 млн фунтов стерлингов.

Сообщается, что в переходе игрока заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

В январе форвард сможет вернуться на поле после отбытия дисквалификации за нарушение регламента о ставках.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:07
надо правильных подписывать звёзд СериАла - Салах и Бекер.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:46
Стоит дорого, но делает ставки - позор.
Imrebellion
Imrebellion ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:43
Просто других центрворвардов не отыскать. А Виктор хотя бы визуально много чего умеет, особенно обрабатывать мяч и попадать в створ. Сравни с Абрахамом, Жиру, Луккаку - все они там же и были у нас. Есть видная разница
Romeo 777
Romeo 777 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 11:34
Да смысл платить за недавно продлившего контракт Осимхена 140 млн.евро, он с игры в этом сезоне забил 5 голов в СериАле, и всего 1 гол в ЛЧ.
Тем более, как показывает практика, зачастую «звезды» Серии А теряются в Англии, а приходящие списанные игроки, становятся в Италии чуть ли не звездами.
Поэтому огромный риск, нигериец.
nbnxdcx73cp4
nbnxdcx73cp4
вчера в 11:24
За такую цену его не купят, так что в лучшем случае будут торги..
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:20
Это не остановит Боули ...
Джексон тоже много забивал за слабую команду, до него остальные все также! На их фоне Нкунку и Палмер выглядят экстра классом. Лучше идти за Осимхеном чем выкинуть сотку на ветер.
asraeil
asraeil
вчера в 11:11
А не слишком ли завышена цена за него.... думаю, что это перебор.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:01
За игрока, который столько не играл…🤦🏽‍♂️
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