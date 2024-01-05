«Брентфорд» установил цену на Тоуни в 100 млн фунтов стерлингов

«Брентфорд» готов продать нападающего Айвена Тоуни за 100 млн фунтов стерлингов.
Сообщается, что в переходе игрока заинтересованы «Арсенал» и «Челси».
В январе форвард сможет вернуться на поле после отбытия дисквалификации за нарушение регламента о ставках.
Джексон тоже много забивал за слабую команду, до него остальные все также! На их фоне Нкунку и Палмер выглядят экстра классом. Лучше идти за Осимхеном чем выкинуть сотку на ветер.
Джексон тоже много забивал за слабую команду, до него остальные все также! На их фоне Нкунку и Палмер выглядят экстра классом. Лучше идти за Осимхеном чем выкинуть сотку на ветер.
Тем более, как показывает практика, зачастую «звезды» Серии А теряются в Англии, а приходящие списанные игроки, становятся в Италии чуть ли не звездами.
Поэтому огромный риск, нигериец.
Тем более, как показывает практика, зачастую «звезды» Серии А теряются в Англии, а приходящие списанные игроки, становятся в Италии чуть ли не звездами.
Поэтому огромный риск, нигериец.