«Брентфорд» установил цену на Тоуни в 100 млн фунтов стерлингов

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вчера, 10:59

«Брентфорд» готов продать нападающего за 100 млн фунтов стерлингов.

Сообщается, что в переходе игрока заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

В январе форвард сможет вернуться на поле после отбытия дисквалификации за нарушение регламента о ставках.