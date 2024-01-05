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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ претендует на 17-летнего форварда эквадорской «Барселоны»

вчера, 11:42

«Пари Сен-Жермен» интересуется 17-летним нападающим «Барселоны» из Гуаякиля Алленом Обандо.

Это подтвердил президент эквадорского клуба.

ПСЖ — это реально. Они чрезвычайно заинтересованы (в Аллене Обандо), сделали предложение, которое соответствует ожиданиям клуба. Оно довольно серьёзное.

За основную команду «Барселоны» форвард провёл 8 матчей, забив гол.

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Все комментарии
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вчера в 13:34
Ну очень сомнительно, что он будет играть за основу ПСЖ. Наверное по арендам пока будет гулять.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:49, ред.
Не пойму зачем так далеко искать ? Футбольными молодыми талантами Франция сама кишит.
Хотя с другой стороны..., всё объяснимо. Если речь о ПСЖ, тогда свои понты дороже денег. (
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jsr2m7xcpngn
вчера в 11:46
Для третьего или четвертого состава ПСЖ вполне подойдёт.
Гость
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