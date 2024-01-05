ПСЖ претендует на 17-летнего форварда эквадорской «Барселоны»

«Пари Сен-Жермен» интересуется 17-летним нападающим «Барселоны» из Гуаякиля Алленом Обандо.
Это подтвердил президент эквадорского клуба.
ПСЖ — это реально. Они чрезвычайно заинтересованы (в Аллене Обандо), сделали предложение, которое соответствует ожиданиям клуба. Оно довольно серьёзное.
За основную команду «Барселоны» форвард провёл 8 матчей, забив гол.
Хотя с другой стороны..., всё объяснимо. Если речь о ПСЖ, тогда свои понты дороже денег. (
Хотя с другой стороны..., всё объяснимо. Если речь о ПСЖ, тогда свои понты дороже денег. (