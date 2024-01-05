ПСЖ может подписать полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараеса.
По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер парижан Луис Энрике.
Чемпионы Франции на днях оформили переход опорного хавбека Габриэля Москардо из «Коринтианса», однако у него в данный момент травма, из-за которой он может пропустить 3 месяца.
По слухам, за Гимараеса «Пари Сен-Жермен» придётся заплатить около 115 млн евро, однако это не станет большой проблемой для ПСЖ.
Но мне кажется, что Ньюкаслу лучше оставить такого сильного игрока в своем составе!!!
Но мне кажется, что Ньюкаслу лучше оставить такого сильного игрока в своем составе!!!