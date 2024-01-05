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вчера, 13:53

ПСЖ может подписать полузащитника «Ньюкасла» .

По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер парижан Луис Энрике.

Чемпионы Франции на днях оформили переход опорного хавбека Габриэля Москардо из «Коринтианса», однако у него в данный момент травма, из-за которой он может пропустить 3 месяца.