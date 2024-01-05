Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ может подписать полузащитника «Ньюкасла»

вчера, 13:53

ПСЖ может подписать полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараеса.

По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер парижан Луис Энрике.

Чемпионы Франции на днях оформили переход опорного хавбека Габриэля Москардо из «Коринтианса», однако у него в данный момент травма, из-за которой он может пропустить 3 месяца.

По слухам, за Гимараеса «Пари Сен-Жермен» придётся заплатить около 115 млн евро, однако это не станет большой проблемой для ПСЖ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтали известны детали перехода Эрика Дайера в «Баварию»
Сегодня, 00:50
Слухи«Бавария» готова предложить 70 млн евро за трансфер Араухо, но этого мало
Вчера, 23:46
Слухи«Милан» согласовал трансфер таланта «Вероны»
Вчера, 22:27
СлухиИкарди может вернуться в «Интер»
Вчера, 21:48
Слухи«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд поспорят за форварда из второй Бундеслиги
Вчера, 21:36
СлухиЭрик Дайер близок к переходу из «Тоттенхэма» в «Баварию»
Вчера, 20:28
Сортировать
Все комментарии
d1metras
d1metras
вчера в 18:10
оно и к лучшему..сомнительный был бы трансфер..
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:31
115 млн для ПСЖ это не проблема, а для владельцев Ньюкасла это вообще незаметная сумма, но вот конкретно для ФК Ньюкасл, это большая сумма, т.к у них огромная проблема из-за финансового фэйр плейя, именно по этой причине, самый богатый глуб мира, не может тратить деньги в полной мере. Для этого сорокам нужно либо кого то продавать, либо ждать до лета, что бы купить более дорогих игроков, а зимой постараться обойтись арендами ну или арендами с обязательным правом выкупа.....
Но мне кажется, что Ньюкаслу лучше оставить такого сильного игрока в своем составе!!!
Буба 6
Буба 6
вчера в 15:29
Обойдëтесь. Зачем ему фермер-лига безо всяких амбиций?!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:16
Для Ньюкасла тоже не проблема 115 млн. Поэтому могут и не продавать) шейхи не любят продавать
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:41
115 миллионов не проблема?
Это просто ужас...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:58
ПСЖ может подписать полузащитника Ньюкасла так так у них есть много денег.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 