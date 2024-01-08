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«Барселона» обыграла «Барбастро» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

сегодня, 00:54
БарбастроЛоготип футбольный клуб Барбастро2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барбастро» уступил «Барселоне» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:3).

На 18-й минуте Фермин Лопес вывел каталонскую команду вперёд. Рафинья на 51-й удвоил преимущество «сине-гранатовых». Адриа де Меса на 60-й сократил отставание хозяев в счёте. На 88-й Роберт Левандовски реализовал пенальти. Марк Прат на 90+3-й с одиннадцатиметрового забил 2-й мяч «Барбастро».

«Барбастро» выступает в 4-м по рангу дивизионе Испании.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Барселона» в соцсети «X»
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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 15:38
Какую то барбаросу еле обыграли🥴🤣 но если честно говорить такие клубы больше мотивированы на победу в кубке нежели топ клубы высших лиг, но 3:2 это конечно позор😁
Bel-777
Bel-777
сегодня в 14:27
В первом тайме было уйма моментов, которые Барса не смогла реализовать.
Ну а во втором была игра как раз уровня 4 дивизиона, нещадно лупили друг друга, толкались,
футбола было мало....
Mi6
Mi6
сегодня в 13:04
Позорный для такого клуба результат. Барса уже не та
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:59
3:2 с клубом 4 лиги? Вы серьезно?!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:21
Так вскоре можно и серядняком сделаться...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 08:49
Барселона выиграла, но пропустила много.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:37
Что то Барса совсем плохо играет последние матчи и тут чуть не доигрались до сенсации!
q5a5bkxrmu89
q5a5bkxrmu89
сегодня в 08:22
Тяжело получилось, могли доиграться и до сенсации.
adekvat
adekvat ответ w2wturg9jtru (раскрыть)
сегодня в 08:20
У всех даже великих команд есть черные полосы.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 08:09
A Big shame...
w2wturg9jtru
w2wturg9jtru
сегодня в 08:06
Великая Барселона постепенно мельчает и от её величия уже ничего не остаётся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:16
Весело поиграли, в своё удовольствие...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:47, ред.
«Барса» 20 матчей не может победить с разницей больше, чем в 1 мяч.....
С 19-го сентября...даже против почтальонов и парикмахеров.....
ABir
ABir
сегодня в 04:48
Похоже Барса раньше времени уверовала в победу, ведя в счете с заведомо более слабым соперником, и могла поплатиться за свою самоуверенность.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:04
Еле еле выиграли у команды четвёртой лиги , ещё и получили два мяча промеж ушей.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:03
Блин, какой позор..
Даже какой то Барбастр отгружает каталонцам 2 мяча..
Что за дичь у них происходит в обороне, это просто жесть. Состав почти основной, должны были рвать эту команду, а что получилось в итоге. Печальное зрелище
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:47
У меня обращение, не игнорировать и результаты "Реала", две из последних трёх игр "Реала" - вчерашняя и с "Алавесом" - были порталом проигнорированы.
Гость
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