«Барселона» обыграла «Барбастро» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

1704664456

сегодня, 00:54

«Барбастро» уступил «Барселоне» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:3).

На 18-й минуте Фермин Лопес вывел каталонскую команду вперёд. Рафинья на 51-й удвоил преимущество «сине-гранатовых». Адриа де Меса на 60-й сократил отставание хозяев в счёте. На 88-й Роберт Левандовски реализовал пенальти. Марк Прат на 90+3-й с одиннадцатиметрового забил 2-й мяч «Барбастро».

«Барбастро» выступает в 4-м по рангу дивизионе Испании.