«Барселона» обыграла «Барбастро» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

«Барбастро» уступил «Барселоне» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:3).
На 18-й минуте Фермин Лопес вывел каталонскую команду вперёд. Рафинья на 51-й удвоил преимущество «сине-гранатовых». Адриа де Меса на 60-й сократил отставание хозяев в счёте. На 88-й Роберт Левандовски реализовал пенальти. Марк Прат на 90+3-й с одиннадцатиметрового забил 2-й мяч «Барбастро».
«Барбастро» выступает в 4-м по рангу дивизионе Испании.
Ну а во втором была игра как раз уровня 4 дивизиона, нещадно лупили друг друга, толкались,
футбола было мало....
Ну а во втором была игра как раз уровня 4 дивизиона, нещадно лупили друг друга, толкались,
футбола было мало....
С 19-го сентября...даже против почтальонов и парикмахеров.....
С 19-го сентября...даже против почтальонов и парикмахеров.....
Даже какой то Барбастр отгружает каталонцам 2 мяча..
Что за дичь у них происходит в обороне, это просто жесть. Состав почти основной, должны были рвать эту команду, а что получилось в итоге. Печальное зрелище
Даже какой то Барбастр отгружает каталонцам 2 мяча..
Что за дичь у них происходит в обороне, это просто жесть. Состав почти основной, должны были рвать эту команду, а что получилось в итоге. Печальное зрелище