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«Арсенал» потерпел поражение от «Ливерпуля» в Кубке Англии

вчера, 21:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Арсенал» уступил «Ливерпулю» в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:2).

На 80-й минуте произошёл автогол защитника лондонской команды Якуба Кивиора. Второй мяч мерсисайдцев забил Луис Диас на 90+5-й.

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт Кубка Англии в соцсети «X»
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 07:49
Из за Зины Сити не выиграл лч
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:22
Как Гравенберх хорошо вышел на замену!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:32
с победой Ливерпуль, молодцы!
zdeniss
zdeniss
вчера в 22:28, ред.
Ошибки нападения не так видны как ошибки защиты. Кивиор сыграл как мог, выше головы не прыгнул. Проиграли потому что не забили. Обидно, что проиграли, но в долгосрочной перспективе для Арсенала это не так и плохо. Играть на столько направлений не кем, нужен и добротный левый защитник и добротный нап, скамейка короткая. Приоритет это АПЛ, потом ЛЧ… В целом сыграли неплохо, ответили Ливеру аналогичным прессингом (игра в декабре), когда Ливер практически сковал игру Арсенала. Сейчас случилось наоборот. Это говорит о работе над ошибками, но с такой реализацией… Ладно, обидно, но идем дальше.
Migelito
Migelito ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:14
Может у них так сверху, от федерации спустили установку, мол обязательно 70% основы хотя бы чтобы в кубке было)) А то ишь - забивают на старейший турнир планеты))
sova147
sova147
вчера в 22:11
Не использовали свои моменты, Ливерпуль супер с победой!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:11
так кроме Зины Седан,ещё и Жезуса продали. Ну я бы не сказал,что Габри уж такой топовый. Примерно такой же,как и Седан
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:09
мне вот интересно не то,что кто-то выиграл или проиграл,а то что в кубках перестали выставлять третий состав,причём все клубы АПЛ. Даже МС с каким то Хадерсфилдом играл вполне нормальным составом.
89sepy9ecgs5
89sepy9ecgs5
вчера в 22:05
Играли конечно не очень, особенно в первом тайме, но характер у команды есть. Учитывая как мы играем в кубке, не был уверен в победе.
Elliada_
Elliada_ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:00
Это да. Зинченко балласт, от которого хорошо избавился Сити
ABir
ABir
вчера в 21:55
Очень рано жребий свел два ведущих клуба АПЛ, но победил сильнейший.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:54
Поздравляю болельщиков Ливерпуля с победой и выходом в слелующий раунд кубка Англии!! Заслуженно или нет это абсолютно не важно, важен итоговый счет на табло, а он в пользу Ливерпуля, вот и всё!!!
В первом тайме Пушкари должны были прибивать Красных, но увы, реализация оставляет желать лучшего, да и Кай в очередной раз показал, что он не может играть на позиции девятки, но Артета упрям....
Во вторрм тайме Ливерпуль был чуть острее и всё шло к нулям на автогол Кивёра решил исход матча, дальше наши парни бросились отыгрываться и в концовке пропустили контратаку и Диас установил окончательный счет....увы и ах, но пролетаем с кубком....
Ливерпуль еще раз с победой, а Артете и Эду нужно поломать голову, что бы решить вопросы с ФФП, и прикупить нормального страйкера!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:53
в этом сезоне Канониры снова останутся без трофеев. ЛЧ никто им не отдаст,как впрочем и АПЛ скажем так что МС и Ливерпуль мастодонты. Ну и вылететь от Ливерпуля в 1/32 финала куда почётней,чем от какого то Шефилда. Задача бигфо вполне реальна или кто-то надеялся на большее.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:50
так им Хосеп слил всех не нужных ему,но в принципе нормалых игроков, по блату.
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:50
Ну да спал у всех бывает , у Сити тоже был спад и потихоньку выходят , шас у Арсенала спад с этими трансферами в начале шли неплохо.
Elliada_
Elliada_ ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 21:45
В прошлом году без этих трансферов в АПЛ лучше шли. Сейчас у Арсенала состав свыше 1 млрд. Уже нужно результат показывать.
DXTK
DXTK ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 21:42
Это Арсенал не может разорватся, а Ливерпуль в 22 году претендовал до последнего на 4 титула, выиграли кубок лиги и кубок англии лишь в последнем туре упустили титул из-за камбека сити против Виллы и проиграли финал ЛЧ Реалу. Тоже самое и МС способен на многое, как в прошлом сезоне отыграли у вас по очкам разрыв в таблице и взяли требл.

PS Доминирует Арсенал но не там где надо но 4 место вам в АПЛ обеспеченно.....)))))))
Тристан
Тристан ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:40
Пока что трансферы себя окупают. Арсенал в топе АПЛ, выиграл кстати у МС, в ЛЧ тоже возглавил группу. Или ты серьезно думал, что, к примеру, Райса покупали для внутренних кубков Англии?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:39
было похоже на голую ничью после того как Арсенал не реализовал свои моменты (а их было немало). Но Ливерпуль в своем стиле все-таки дожал уже смирившийся с ничьей Арсенал. За игру игрокам благодарность!
DXTK
DXTK
вчера в 21:37
Арсенал слил ненужный трофей сначала кубок Англии, затем последует вылет из ЛЧ, а ближе к маю и АПЛ продуют, хотя и сейчас не идут первыми в таблице.)))))
Тристан
Тристан
вчера в 21:36, ред.
Результат в принципе радует, пусть Арсенал сосредоточится на АПЛ и ЛЧ, все остальное вторично. Главное что бы в это ТО купили нападающего, а то бьют по воротам все, а без толку. Не умаляю победы Ливерпуля, молодцы, но разрываться на три кубка, борясь за АПЛ, будет сложно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:36
первый тайм полнейший провал,а во втором уже выровняли игру и осталось в матче,у кого реализация будет лучше.
Elliada_
Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:35
Каждый год Сити хоронят, а они только сильнее. Сити дважды утер нос пиковому Ливерпулю, а эти даже на 70% не тот Ливерпуль.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:34
у Канониров было куча моментов,в итоге будут бороться за ЛЧ.
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:34
Думал, что Арсенал выиграет 1:0. Единственный турнир, на который мог претендовать Арсенал и тот проиграли. Траты на трансферы себя не оправдали.
Migelito
Migelito ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:32
Как так? Контратака на оголенные зоны на 94 минуте и автогол. Кроме двух перекладин так то и вспомнить нечего особо. Арсенал был получше, но, с другой стороны, моментов тоже немного создал
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:27
Конец Сити если Ливерпуль так продолжит играть
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:26
Тот пример, когда счет абсолютно не по игре. Арсенал больше заслужил победы и атаковал более остро, но растранжирил свои моменты. Но везёт тому, кто везет, поэтому поздравляю Ливерпуль с проходом дальше.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:26, ред.
Ливерпуль был лучше они и выйграли второй тайм полностью забрали
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