«Арсенал» потерпел поражение от «Ливерпуля» в Кубке Англии

«Арсенал» уступил «Ливерпулю» в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:2).
На 80-й минуте произошёл автогол защитника лондонской команды Якуба Кивиора. Второй мяч мерсисайдцев забил Луис Диас на 90+5-й.
«Арсенал» уступил «Ливерпулю» в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:2).
На 80-й минуте произошёл автогол защитника лондонской команды Якуба Кивиора. Второй мяч мерсисайдцев забил Луис Диас на 90+5-й.
В первом тайме Пушкари должны были прибивать Красных, но увы, реализация оставляет желать лучшего, да и Кай в очередной раз показал, что он не может играть на позиции девятки, но Артета упрям....
Во вторрм тайме Ливерпуль был чуть острее и всё шло к нулям на автогол Кивёра решил исход матча, дальше наши парни бросились отыгрываться и в концовке пропустили контратаку и Диас установил окончательный счет....увы и ах, но пролетаем с кубком....
Ливерпуль еще раз с победой, а Артете и Эду нужно поломать голову, что бы решить вопросы с ФФП, и прикупить нормального страйкера!!!
В первом тайме Пушкари должны были прибивать Красных, но увы, реализация оставляет желать лучшего, да и Кай в очередной раз показал, что он не может играть на позиции девятки, но Артета упрям....
Во вторрм тайме Ливерпуль был чуть острее и всё шло к нулям на автогол Кивёра решил исход матча, дальше наши парни бросились отыгрываться и в концовке пропустили контратаку и Диас установил окончательный счет....увы и ах, но пролетаем с кубком....
Ливерпуль еще раз с победой, а Артете и Эду нужно поломать голову, что бы решить вопросы с ФФП, и прикупить нормального страйкера!!!