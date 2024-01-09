Футболисты «Наполи» будут готовиться к следующей игре в закрытом режиме

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вчера, 12:11

После проигранного матча 19-го тура Серии А против «Торино» «Наполи» поменяет место дислокации перед играми. Теперь команда будет базироваться в отеле Serapide.

Футболисты приехали туда вчера вечером. Возможно, что они пробудут там до субботнего матча против «Салернитаны». Руководство «Наполи» считает, что это позволит сплотить команду, обрести психологическое равновесие и исправить турнирное положение.

Напомним, после девятнадцати туров неаполитанцы занимают 9-ю строчку в Серии А.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обратился к болельщикам.