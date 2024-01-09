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Футболисты «Наполи» будут готовиться к следующей игре в закрытом режиме

вчера, 12:11

После проигранного матча 19-го тура Серии А против «Торино» «Наполи» поменяет место дислокации перед играми. Теперь команда будет базироваться в отеле Serapide.

Футболисты приехали туда вчера вечером. Возможно, что они пробудут там до субботнего матча против «Салернитаны». Руководство «Наполи» считает, что это позволит сплотить команду, обрести психологическое равновесие и исправить турнирное положение.

Напомним, после девятнадцати туров неаполитанцы занимают 9-ю строчку в Серии А.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обратился к болельщикам.

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Перевод с gazzetta.it
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Все комментарии
Capral
Capral ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:41
Да ничего он не перегорел. Когда появился в Серии А, никто его не знал. В Италии любят техничных игроков, коим, безусловно является Хвича. Засветился, заиграл. Конкуренции в первенстве не было. Агент пиарил как только мог. Но как только присмотрелись к нему- так сразу и потух... Стабильность- один из главных показателей класса игрока или команды. А о какой стабильности Хвичи может идти речь, если он полгода бездействовал, да и сейчас, тоже- ничего не показывает...

И дело здесь не в тренере, как таковом. Просто команда- однодневка, предсказуемая, легкая, играющая только на кураже без особой тактики и стратегии. Такой футбол- как правило недолговечный. После настоящей Серии А, где работали Великие Липпи и Анчелотти, где играли Выдающиеся футболисты, на эту Серию А -без слёз не взглянешь. Осимхен? Да, талантливый игрок, острый. Но он, всего лишь- один из винтиков общего механизма, который, надо думать- пришел в негодность...
112910415
112910415
вчера в 13:29
добром они не понимают (
galem72
galem72
вчера в 13:18
Хвича перегорел и забивать некому. Витя никак не может набрать форму после травмы, да и вряд ли бы помог в прошедшем матче с Быками. В общем, красивая сказка Неаполя очень быстро закончилась.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:05
Я даже знаю, кого- в первую очередь...
Capral
Capral ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 13:04
А еще раньше- Лобановский.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 12:24
Так поступили с парнями в фильме Солдаты неудачи, и это помогло
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:24
Розгами, да по задницам прыщавым.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:17
9 место, позор, их надо вообще на необитаемый остров вывезти и там пусть тренеруются и гаджеты все забрать,совсем играть не хотят, 3 тыщи мне должны!
sova147
sova147
вчера в 12:13
Этот метод использовал раньше наш Олег Романцев!!!
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