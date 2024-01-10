У клуба Басты может появиться медиакоманда в Москве

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко высказался на тему возможного появления в структуре клуба медиафутбольной команды.

Все решения по обеим командам: профессиональной и медиафутбольной должны быть приняты после 15 января. Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем (Вакуленко). Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович.