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У клуба Басты может появиться медиакоманда в Москве

вчера, 12:31

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко высказался на тему возможного появления в структуре клуба медиафутбольной команды.

Все решения по обеим командам: профессиональной и медиафутбольной должны быть приняты после 15 января. Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем (Вакуленко). Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович.

Ранее в СКА опровергли информацию об уходе из профессионального футбола.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:43
пусть всё это будет ...
хуже не будет ! )
7y5c8qa8kqdp
7y5c8qa8kqdp
вчера в 13:32
Для начало нужно было принять решение, а уж потом делать новость по факту.
ОПС
ОПС
вчера в 12:55
Пока это только предположение. Ждем 15 го числа.
shur
shur
вчера в 12:36
...вот, для Мостового идеальное предложение, тренером..!
Гость
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