Аргентину могут отстранить от международных турниров из-за указа президента

Аргентинский футбол рискует подвергнуться санкциям из-за указа президента страны Хавьера Милея, согласно которому футбольные клубы могут стать спортивными акционерными обществами.
Против этой идеи выступила Аргентинская спортивная конфедерация, которая направила в понедельник обращение с просьбой о приостановке мер, включённых в указ, предупреждая о том, что ФИФА и КОНМЕБОЛ могут отстранить команды от участия в международных турнирах. Под угрозой может оказаться участие в Кубке Америки, а также в Олимпийских играх в Париже.
По мнению конфедерации, такое решение правительства во главе с Милеем нарушает установленную законом автономию гражданских и спортивных ассоциаций. Уставы Международного олимпийского комитета и ФИФА предусматривают серьёзные наказания в случае вмешательства руководства страны в вопросы, связанные с институциональной жизнью входящих в него образований.
Он давно не первый предлагал это сделать, но первый перешёл к решительным действиям - разрешить футбольным клубам быть спортивными акционерными обществами для прозрачности отчётности и во избежания коррупции и отмывания денег.
Сейчас в Аргентине многие спортивные клубы являются на бумаге некоммерческими организациями с мутной бухгалтерией.
Добавлю, что не верю в возможность этот отстранения, т.к. эта мера предлагается в качестве добровольной.
Он давно не первый предлагал это сделать, но первый перешёл к решительным действиям - разрешить футбольным клубам быть спортивными акционерными обществами для прозрачности отчётности и во избежания коррупции и отмывания денег.
Сейчас в Аргентине многие спортивные клубы являются на бумаге некоммерческими организациями с мутной бухгалтерией.
Добавлю, что не верю в возможность этот отстранения, т.к. эта мера предлагается в качестве добровольной.
"Més que un nan"...
"Més que un nan"...