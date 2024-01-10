Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

Аргентину могут отстранить от международных турниров из-за указа президента

вчера, 14:55

Аргентинский футбол рискует подвергнуться санкциям из-за указа президента страны Хавьера Милея, согласно которому футбольные клубы могут стать спортивными акционерными обществами.

Против этой идеи выступила Аргентинская спортивная конфедерация, которая направила в понедельник обращение с просьбой о приостановке мер, включённых в указ, предупреждая о том, что ФИФА и КОНМЕБОЛ могут отстранить команды от участия в международных турнирах. Под угрозой может оказаться участие в Кубке Америки, а также в Олимпийских играх в Париже.

По мнению конфедерации, такое решение правительства во главе с Милеем нарушает установленную законом автономию гражданских и спортивных ассоциаций. Уставы Международного олимпийского комитета и ФИФА предусматривают серьёзные наказания в случае вмешательства руководства страны в вопросы, связанные с институциональной жизнью входящих в него образований.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с as.com
СлухиФИФА решила распространить отстранение Овермарса на международный уровень
Вчера, 09:26
Новый тренер «Солфорд Сити» был удалён в своём первом матче у руля команды
07 января Фото
Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии не состоится
29 декабря 2023
Клубам Серии А придётся выступить против Суперлиги
28 декабря 2023
Гроссо может получить 2 миллиона евро в качестве компенсации от «Лиона»
26 декабря 2023
Два игрока основного состава «Челси» не сыграют против «Кристал Пэлас»
24 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:31
трудно им будет с этим президентом
Futurista
Futurista
вчера в 15:49, ред.
Месси в президенты Аргентины!...зря что ли золотых мячей нахватал)...
"Més que un nan"...
3t2ecqtdj43z
3t2ecqtdj43z
вчера в 15:45
Не повезло им с президентом
xg6999pgdr5h
xg6999pgdr5h
вчера в 15:41
Вечно у этих Аргов какие то проблемы, которые они сами себе придумывают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:12
Вот почему трудно быть политиком - даже если ты хочешь сделать давно необходимую вещь, тебе начинают палки в колёса вставлять.

Он давно не первый предлагал это сделать, но первый перешёл к решительным действиям - разрешить футбольным клубам быть спортивными акционерными обществами для прозрачности отчётности и во избежания коррупции и отмывания денег.

Сейчас в Аргентине многие спортивные клубы являются на бумаге некоммерческими организациями с мутной бухгалтерией.

Добавлю, что не верю в возможность этот отстранения, т.к. эта мера предлагается в качестве добровольной.
adekvat
adekvat
вчера в 15:04
Народ его как выбрал так и скинет, 56а этого.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 