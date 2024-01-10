Аргентину могут отстранить от международных турниров из-за указа президента

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вчера, 14:55

Аргентинский футбол рискует подвергнуться санкциям из-за указа президента страны Хавьера Милея, согласно которому футбольные клубы могут стать спортивными акционерными обществами.

Против этой идеи выступила Аргентинская спортивная конфедерация, которая направила в понедельник обращение с просьбой о приостановке мер, включённых в указ, предупреждая о том, что ФИФА и КОНМЕБОЛ могут отстранить команды от участия в международных турнирах. Под угрозой может оказаться участие в Кубке Америки, а также в Олимпийских играх в Париже.