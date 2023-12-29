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Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии не состоится

вчера, 21:01
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеВчера в 20:45 Матч перенесен

Матч Суперкубка Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» отменён.

Игра должна была состояться в Саудовской Аравии, однако местные власти ответили отказом на некоторые просьбы клубов.

Оба коллектива вместе с Федерацией футбола Турции не пришли к общему мнению с властями Саудовской Аравии, «Галатасарай» и «Фенербахче» отказались выйти на поле.

Клубы пожелали, чтобы перед поединком был исполнен гимн Турции, а также вывешен портрет основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка с его девизом: «Мир в стране и во всем мире…». Помимо этого, в честь юбилея Турецкой Республики команды должны были выйти в футболках с изображением Ататюрка. Власти Саудовской Аравии ответили отказом, команды не захотели выходить на поле.

В течение дня обе стороны вели переговоры. Федерация футбола Турции хотела, чтобы встреча за Суперкубок началась с вывешенного турецкого флага, исполнения национального гимна, а также минуты молчания в память о погибших турецких солдатах. Болельщики выразили недовольство ситуацией, а команды остались в отелях.

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Перевод с as.com Фото: Сайт tv100.com
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