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ФИФА решила распространить отстранение Овермарса на международный уровень

вчера, 09:26

ФИФА распространила дисквалификацию бывшего игрока сборной Нидерландов Марка Овермарса на мировой уровень, сообщает ESPN со ссылкой на NRC.

Овермарс в феврале 2022 года покинул «Аякс» после того, как выяснилось, что он отправлял неуместные сообщения и фотографии нескольким женщинам-сотрудницам клуба. Сам экс-футболист признался в неприемлемом поведении.

В ноябре 2023-го независимый спортивный трибунал запретил функционеру занимать какую-либо должность в голландском футболе на два года (один из них — условно).

Овермарс может обжаловать решение Международной федерации футбола, его уже проинформировали о дисквалификации. В настоящее время Марк является техническим директором бельгийского «Антверпена».

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 18:25
Да он хотел блин вернуть файл да никак. Мегафон виноват.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 16:04
А чего Матч ТВ ничего не предъявил Дзюбе,что он посылал видео комментаторше. Забыл как её зовут,но давно не видно на ТВ её.
Garrincha58
Garrincha58 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:17
его наоборот в рекламу сотовой связи включают
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:02
Как же это недостойно. Многие богатые люди с ума сходят.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:30
Теперь Овермарсу нужно совершить каминг-аут, и заявить, что те женщины-сотрудницы путем шантажа, что расскажут всем о его нетрадиционной ориентации, заставляли его отсылать эти фото и сообщения. И старина Марк резко превратится из обвиняемого в потерпевшего, в жертву, над которым унизительно издевались злые гетеросексуалы. Еще и потребовать публичных извинений и материальную компенсацию. А если в суде кто-то посмеет усомниться в правдивости такого сценария, поднять медиа-скандал о ущемлении прав и достоинства по гендерному признаку, а у них там это святая святых. Беспроигрышный вариант.
112910415
112910415
вчера в 11:19
ну да
любишь самовыражаться - терпи последствия
nd3wj8g8bq2a
nd3wj8g8bq2a
вчера в 11:02
Взялись за чистку своих рядов
adekvat
adekvat
вчера в 10:31
Дело Дзюбы живет и распостраняется.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ z4h992tyy5tx (раскрыть)
вчера в 10:26
Ну так его взломали, да и пофапал на ведущую, он там в номере у себя что хочет, то и делает, наоборот не гей и то хорошо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ z4h992tyy5tx (раскрыть)
вчера в 10:14
Ну он Орзул отправлял, она и уровня развития примерно его, и не коллега по работе, а любовница.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 10:13
В Европе натуралам уже даже к женщинам подкатить страшно
lotsman
lotsman
вчера в 09:48
А на Дзюбу ничего не распространяется.)
z4h992tyy5tx
z4h992tyy5tx
вчера в 09:44
Ну подумаешь сфотал Овермарс свой сникерс, делов-то. У нас вон другое дело - Рукаку свой полирует и хоть бы хны
Гость
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