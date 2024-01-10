ФИФА решила распространить отстранение Овермарса на международный уровень

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вчера, 09:26

ФИФА распространила дисквалификацию бывшего игрока сборной Нидерландов на мировой уровень, сообщает ESPN со ссылкой на NRC.

Овермарс в феврале 2022 года покинул «Аякс» после того, как выяснилось, что он отправлял неуместные сообщения и фотографии нескольким женщинам-сотрудницам клуба. Сам экс-футболист признался в неприемлемом поведении.

В ноябре 2023-го независимый спортивный трибунал запретил функционеру занимать какую-либо должность в голландском футболе на два года (один из них — условно).

Овермарс может обжаловать решение Международной федерации футбола, его уже проинформировали о дисквалификации. В настоящее время Марк является техническим директором бельгийского «Антверпена».