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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИталия. Серия А 2023/2024

Клубам Серии А придётся выступить против Суперлиги

вчера, 20:14

Перед сезоном 2024/25 клубы Серии А будут обязаны публично выступить против турниров, которые не разрешены ФИФА и УЕФА.

Ранее Итальянская федерация футбола единогласно утвердила обновленную систему национального лицензирования для участия в следующем сезоне местного первенства.

До 4 июня 2024 года клубы будут должны подать заявку на участие в чемпионате, а также в письменном виде подтвердить отказ от выступления в турнирах, которые запрещены ФИФА, УЕФА и Итальянской федерацией. Отказ от выполнения этого условия приведет к тому, что лицензию для участия не выдадут.

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:33
Приведённый Вами пример человека с его карьерной биографией не противоречит моим словам.
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 09:34, ред.
С вашим примером в корне не согласен А.В.Дюков и его работодатели:
"Александр Дюков руководит «Газпром нефтью» с 2006 года. В декабре 2021 года совет директоров ПАО «Газпром нефть» продлил на пять лет контракт с Дюковым в качестве генерального директора."
"C 2014 года Александр Дюков на постоянной основе входил в исполком Российского футбольного союза. 22 февраля 2019 года он единогласно был избран главой РФС[32], 4 февраля 2021 года был единогласно переизбран на новый срок."
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Отважный Скаут (раскрыть)
сегодня в 06:42
Вы неправы. У клубов был выбор, и они уже собрались раньше и создали как Вы говорите "фирму". И эта фирма называется.... УЕФА. Такие дела 😏
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 06:31
Я не просто "хоть раз видел", я ни разу не видел обратного. 🤔
Отважный Скаут
Отважный Скаут ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 01:13
Пример во-первых идиотский, во-вторых неверный в самой своей сути. Работодатель был монополистом на рынке труда (турниров уровня ЛЧ и ЛЕ в Европе нет). Пользуясь этим мог диктовать любые условия. У работников (клубов) не было выбора. Теперь работники (клубы) собрались и хотят организовать свою фирму, в свободное время. Работодатель запрещает т.к. это нарушает его монополию. В этом он не прав. А понравится ему это или нет, это всё лирика.
Incredulous
Incredulous ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 00:22
На каких основаниях работодатель может вам запретить какую-либо деятельность в своё личное, свободное от работы время? Вы хоть раз видели, чтобы в договоре между работником и работодателем был пункт о запрете работать у другого работодателя. А приведенный вами пример выглядит именно так.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:43
Чеферин начал работать на опережение.. Перес, думаю, учёл и это..
FootFun
FootFun
вчера в 23:04
Чувствую я через 1-2 сезона будет очень большой раскол в Еврофутболе, и все примеры, сериала и аплы станут чемпионатами второго сорта
ganiball
ganiball ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:43
Не верное сравнение. УЕФА не является работодателем. Наиболее верным будет так. УЕФА это медигигант, который контролирует все ТВ каналы. А клубы это ТВ передачи. Медиагигант не принимал никакого учатия в создании этих ТВ передач и ни вложил ни копейки. Но так уж сложилось, что встал у руля и контролирует денежные потоки, не забывая о себе любимом. Тут появляются ребята, котоыре говорят мы планируем создать свой ТВ таканл с блекджеком и 31ами го к нам. Зачем вам этот медиагигант, если мы сами можем рулить и не отстегивать этому крокодилу. А медиагигант такой стопе, я так не играю, и давай жать на все кнопки и дергать за рычаги. А потом почесав голову, говорит, а идея то нелохая давай как мы создадим свою суперлигу, но только под нашим руководством, а на тех инициативных собак спустим. А на проделки тех кто с нами глаза закроем.
3ton
3ton
вчера в 22:27
Ну это уже унижение .
А где права человека ?
Ущемляем
Дима Логинов
Дима Логинов ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:53
Чтобы понять логику работодателя, нужно им побывать. Он прав во всём. Во-первых, ему не на руку никакая поддержка конкурентов. Во-вторых, он взял работника не для того, чтобы тот распылялся на два места и не выкладывался на сто процентов. В-третьих, такой пример может стать заразительным и привести к краху для работодателя.

Ровно поэтому грамотные работодатели заключают контракты с работниками, где в числе главных требований - невозможность совместимости работы.
lotsman
lotsman
вчера в 21:52
Как в классике российского кинематографа - "А кто не будет брать, отключим газ..........."
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:46
А в чём тот работодатель будет прав, если работник совмещает работу в двух местах? Ты случайно не в Госдуме РФ работаешь? Логика похожа на логику Димы Медведева. Типа: "денег нет, но вы держитесь".
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:42
Пример для понимания. Работаете вы, скажем, на предприятии, что-то производящим и являетесь востребованным специалистом. И вот однажды приходит к вам конкурент из вашей отрасли с большим чемоданом денег и говорит: я предлагаю тебе работу, при этом не требую уволиться с твоей нынешней должности, а платить буду больше - совмещай и зарабатывай. Вам это будет выгодно, за исключением времени, которого у вас меньше останется на личные дела, а больше для работы нужно будет выделить. А вот вашему работодателю это однозначно не понравится. Он вам, скорее всего, запретит под предлогом увольнения. И будет прав.

Вопрос. Так в чём так неправы УЕФА? Они отстаивают свои интересы, а клубы, которые раньше согласились играть по правилам этой организации, выглядят как тот работник, захотевший посидеть на двух стульях.
pomor45
pomor45 ответ просто_так (раскрыть)
вчера в 21:32
Демократия - это идея для таких умных людей, которые ещё даже идейно не появились. Сложнее только коммунизм. Во главе всех так называемых развитых демократий находятся оголтелые либеральные диктаторы, не признающие ничего, кроме силы.
pomor45
pomor45
вчера в 21:24
Верной дорогой идёте товарищи! Нет более эффективного способа разрушения монополии УЕФА и ФИФА чем выбранный вами. Запретный плод всегда слаще.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:09
Похоже на то как Росгосстрах навязывает допуслуги по ОСАГО
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:06
Похоже среди клубов итальянской Серии А намечается раскол.
489kjp29gzuw
489kjp29gzuw
вчера в 21:00
это решение федерации можно обжаловать в европейском суде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:00
А вот это правильное решение вопроса...
просто_так
просто_так
вчера в 21:00
Вот вам и демократия их любимая в деле..
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