Клубам Серии А придётся выступить против Суперлиги

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вчера, 20:14

Перед сезоном 2024/25 клубы Серии А будут обязаны публично выступить против турниров, которые не разрешены ФИФА и УЕФА .

Ранее Итальянская федерация футбола единогласно утвердила обновленную систему национального лицензирования для участия в следующем сезоне местного первенства.