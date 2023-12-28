Клубам Серии А придётся выступить против Суперлиги

Перед сезоном 2024/25 клубы Серии А будут обязаны публично выступить против турниров, которые не разрешены ФИФА и УЕФА.
Ранее Итальянская федерация футбола единогласно утвердила обновленную систему национального лицензирования для участия в следующем сезоне местного первенства.
До 4 июня 2024 года клубы будут должны подать заявку на участие в чемпионате, а также в письменном виде подтвердить отказ от выступления в турнирах, которые запрещены ФИФА, УЕФА и Итальянской федерацией. Отказ от выполнения этого условия приведет к тому, что лицензию для участия не выдадут.
Вопрос. Так в чём так неправы УЕФА? Они отстаивают свои интересы, а клубы, которые раньше согласились играть по правилам этой организации, выглядят как тот работник, захотевший посидеть на двух стульях.
Вопрос. Так в чём так неправы УЕФА? Они отстаивают свои интересы, а клубы, которые раньше согласились играть по правилам этой организации, выглядят как тот работник, захотевший посидеть на двух стульях.