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Агент Осимхена: «Цель Виктора — помочь „Наполи“»

вчера, 17:41

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, прокомментировал слова Мамуки Джугели, который является представителем Хвичи Кварацхелии. Ранее Джугели заявил, что Осимхен следующим летом перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

Каждому стоит следить за своей жизнью и уважать чужой труд. Говорить о будущем других футболистов неприемлемо. Помимо неверных прогнозов, это приводит к проблемам и недопониманию.

Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели поверхностны и некорректны. Они создают Виктору Осимхену проблемы с болельщиками «Наполи» без какого-либо повода или реального основания. Мы только что продлили контракт, и единственная цель Виктора, помимо Кубка африканских наций, – помочь «Наполи». Все остальное – ерунда.

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Все комментарии
yf8dd3u63jpq
yf8dd3u63jpq
вчера в 20:31
Агент у Виктора всё правильно рассудил и поставил местных грузин на место,с такими непонятками игры у Наполи не будет
112910415
112910415
вчера в 18:47
избиение Мамуки продолжается
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:17
Похоже, что с таким тренером, какой у Наполи сейчас,
Осимхен мало уже чем может помочь команде.
И Осимхен стал намного меньше забивать,
и Хвича уже не тот.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:11
Что то в последних играх Наполи совсем не блещет.
Гость
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