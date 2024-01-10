Агент Осимхена: «Цель Виктора — помочь „Наполи“»

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» , прокомментировал слова Мамуки Джугели, который является представителем . Ранее Джугели заявил, что Осимхен следующим летом перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

Каждому стоит следить за своей жизнью и уважать чужой труд. Говорить о будущем других футболистов неприемлемо. Помимо неверных прогнозов, это приводит к проблемам и недопониманию.

Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели поверхностны и некорректны. Они создают Виктору Осимхену проблемы с болельщиками «Наполи» без какого-либо повода или реального основания. Мы только что продлили контракт, и единственная цель Виктора, помимо Кубка африканских наций, – помочь «Наполи». Все остальное – ерунда.