Марсьяль отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и саудовских клубов

1704895173

вчера, 16:59

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не планирует покидать команду в этом сезоне.

По информации источника, французский форвард отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и клубов высшей лиги Саудовской Аравии.

Контракт игрока с МЮ истекает в конце июня. В клубе заявили, что никто не обращался по поводу перехода футболиста.

Главный тренер Эрик тен Хаг также сообщил, что манкунианцы ведут переговоры о продлении контракта с защитником Рафаэлем Вараном.