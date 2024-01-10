Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Марсьяль отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и саудовских клубов

вчера, 16:59

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не планирует покидать команду в этом сезоне.

По информации источника, французский форвард отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и клубов высшей лиги Саудовской Аравии.

Контракт игрока с МЮ истекает в конце июня. В клубе заявили, что никто не обращался по поводу перехода футболиста.

Главный тренер Эрик тен Хаг также сообщил, что манкунианцы ведут переговоры о продлении контракта с защитником Рафаэлем Вараном.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПрезидент ПСЖ рассматривает возможность арендовать Бензема на полгода
Сегодня, 11:06
Слухи«Вест Хэм» планирует усилиться экс-игроком «Тоттенхэма»
Вчера, 21:20
Выбирает между ПСЖ, «Барселоной» и «Манчестер Сити». «Бавария» потеряет звезду
Вчера, 20:38Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Слухи«Борнмут» может приобрести игрока из чемпионата Эквадора
Вчера, 20:18
СлухиТраоре и Чемберс близки к уходу из «Астон Виллы»
Вчера, 19:20
СлухиИгрок «Мидлсбро», который забил гол «Челси», заинтересовал топ-клубы АПЛ
Вчера, 18:54
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 18:15
Я вас не обманывал, написал, всё как есть. Удачи и вам.
Neuron0001
Neuron0001 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:56
Мало кто пишет правду о себе на сайтах. Здесь есть пользователи, у которых пол указан женский, но они явно мужики, по характеру их комментариев видно все это. Но это не значит что и вы правду не написали. Просто в виртуальном мире трудно поверить незнакомым людям, и часто мотив поступков человека могут и не понять. Если больше вопросов нет, желаю удачи в конкурсе.
Capral
Capral ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 17:43
В моём профиле всё написано. Почему я к вам обратился? Я оказался в этом списке, поэтому, счел необходимым пояснить ситуацию. Больше вопросов нет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
Так это жизнь.
А давай рассмотрим другую ситуацию.
Я не могу сутками "сидеть" на сайте и "караулить" время для набора очков, я захожу в основном после работы на немного, ну или когда выходные. А кто то живёт здесь, не знаю на пенсии они или не работают, или чего ещё, но они набирают очков намного больше чем я и как тогда играть, если они просто перебивают меня очками? Несправедливость? Я считаю, что да.
Кстати помню несколько пользователей, у которых набор очков был вообще каждый час, тут либо человек вообще не спал никогда, либо заводил будильник на каждый час. Такое реально было.
Но эти правила придумал сайт и мне приходится играть, а точнее искать шанс на ставках, которые в своё время своими просьбами добился shlomo, а точнее ставки на дополнительные коэффициенты.
Да вам обидно, что у кого то клонов много, но это не нарушает правила сайта.
Я лично за равенство, играть с одним аккаунтом, но что бы и все были в равных условиях, что бы не было, что у кого то на ставки получается 10-15 тысяч, а у кого то 40 тысяч.
Вы говорите так не честно, но я вам скажу, что не честно и иметь больше очков в два, три раза больше чем у остальных и постоянно выигрывать, так у большинства интерес и пропадает.
Было кстати одно время, когда выигрывали одни и те же, так как набирали под сотню тысяч, а некоторые даже больше ста тысяч и просто выигрывали на коэффициенте 1 и на финал у них было по 40-50 тысяч. Так, что если ты даже пробился в финал, то в последний день вообще шансов не было.
Почему вы тогда все молчали?
Правильно, вы набирали эти очки и радовались победам, а до остальных вам просто дела не было.
Вам было интересно, а большинство было на вашем месте сейчас.
Так, что это вам своеобразный бумеранг прилетел.
Neuron0001
Neuron0001 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:25
С чего вы взяли, что мне известно что вы живете в другой стране? И имеет ли ваш ответ отношение к тексту, который я написал? Если играете для VIP статуса это ваше личное дело, с чего вы взяли что это мне интересно? Рад за вас, что играли в финале. Кстати, мне тоже хватило очков и счетов, чтобы занять первые три места. Но не стал, поскольку это мне не к чему. Рад за троих, которые играли в финале КП в декабре. Значит заслужили больше чем другие. Просто далее ставки станут большими: многие привыкли к слабой конкуренции и легкого выхода в финал КП. Впредь этого не будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:20, ред.
Чего примёрз то на одном месте???
Может не выездной...???
Промес и то вон рассекает по заграницам...Интерпол троллит...фотками с Днюхи..)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 