Марсьяль отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и саудовских клубов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не планирует покидать команду в этом сезоне.
По информации источника, французский форвард отклонил предложения «Марселя», «Фенербахче» и клубов высшей лиги Саудовской Аравии.
Контракт игрока с МЮ истекает в конце июня. В клубе заявили, что никто не обращался по поводу перехода футболиста.
Главный тренер Эрик тен Хаг также сообщил, что манкунианцы ведут переговоры о продлении контракта с защитником Рафаэлем Вараном.
А давай рассмотрим другую ситуацию.
Я не могу сутками "сидеть" на сайте и "караулить" время для набора очков, я захожу в основном после работы на немного, ну или когда выходные. А кто то живёт здесь, не знаю на пенсии они или не работают, или чего ещё, но они набирают очков намного больше чем я и как тогда играть, если они просто перебивают меня очками? Несправедливость? Я считаю, что да.
Кстати помню несколько пользователей, у которых набор очков был вообще каждый час, тут либо человек вообще не спал никогда, либо заводил будильник на каждый час. Такое реально было.
Но эти правила придумал сайт и мне приходится играть, а точнее искать шанс на ставках, которые в своё время своими просьбами добился shlomo, а точнее ставки на дополнительные коэффициенты.
Да вам обидно, что у кого то клонов много, но это не нарушает правила сайта.
Я лично за равенство, играть с одним аккаунтом, но что бы и все были в равных условиях, что бы не было, что у кого то на ставки получается 10-15 тысяч, а у кого то 40 тысяч.
Вы говорите так не честно, но я вам скажу, что не честно и иметь больше очков в два, три раза больше чем у остальных и постоянно выигрывать, так у большинства интерес и пропадает.
Было кстати одно время, когда выигрывали одни и те же, так как набирали под сотню тысяч, а некоторые даже больше ста тысяч и просто выигрывали на коэффициенте 1 и на финал у них было по 40-50 тысяч. Так, что если ты даже пробился в финал, то в последний день вообще шансов не было.
Почему вы тогда все молчали?
Правильно, вы набирали эти очки и радовались победам, а до остальных вам просто дела не было.
Вам было интересно, а большинство было на вашем месте сейчас.
Так, что это вам своеобразный бумеранг прилетел.
А давай рассмотрим другую ситуацию.
Я не могу сутками "сидеть" на сайте и "караулить" время для набора очков, я захожу в основном после работы на немного, ну или когда выходные. А кто то живёт здесь, не знаю на пенсии они или не работают, или чего ещё, но они набирают очков намного больше чем я и как тогда играть, если они просто перебивают меня очками? Несправедливость? Я считаю, что да.
Кстати помню несколько пользователей, у которых набор очков был вообще каждый час, тут либо человек вообще не спал никогда, либо заводил будильник на каждый час. Такое реально было.
Но эти правила придумал сайт и мне приходится играть, а точнее искать шанс на ставках, которые в своё время своими просьбами добился shlomo, а точнее ставки на дополнительные коэффициенты.
Да вам обидно, что у кого то клонов много, но это не нарушает правила сайта.
Я лично за равенство, играть с одним аккаунтом, но что бы и все были в равных условиях, что бы не было, что у кого то на ставки получается 10-15 тысяч, а у кого то 40 тысяч.
Вы говорите так не честно, но я вам скажу, что не честно и иметь больше очков в два, три раза больше чем у остальных и постоянно выигрывать, так у большинства интерес и пропадает.
Было кстати одно время, когда выигрывали одни и те же, так как набирали под сотню тысяч, а некоторые даже больше ста тысяч и просто выигрывали на коэффициенте 1 и на финал у них было по 40-50 тысяч. Так, что если ты даже пробился в финал, то в последний день вообще шансов не было.
Почему вы тогда все молчали?
Правильно, вы набирали эти очки и радовались победам, а до остальных вам просто дела не было.
Вам было интересно, а большинство было на вашем месте сейчас.
Так, что это вам своеобразный бумеранг прилетел.
Может не выездной...???
Промес и то вон рассекает по заграницам...Интерпол троллит...фотками с Днюхи..)))
Может не выездной...???
Промес и то вон рассекает по заграницам...Интерпол троллит...фотками с Днюхи..)))