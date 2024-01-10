АИК не продал «Баварии» молодого игрока за 4 миллиона евро

АИК не стал продавать «Баварии» нападающего Иону Куси-Асаре.
Мюнхенцы предложили за игрока 4 миллиона евро, но шведский коллектив хочет получить за него около 6 миллионов. ПСВ, «Брюгге» и другие команды, вероятно, также проявят к футболисту интерес.
Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала трансфер защитника сборной Англии.
Что же изменилось? Групп стало меньше, номерных клонов больше.
Только им не надр писАть комменты, они берут количеством и перебором шальных счетов. Аналитикой здесь не пахнет. Угадал счёт 6-1, свободен, группа в кармане. И так во всех 10 группах. Какая польза от этого сайту и КП - огромный вопрос...
Что же изменилось? Групп стало меньше, номерных клонов больше.
Только им не надр писАть комменты, они берут количеством и перебором шальных счетов. Аналитикой здесь не пахнет. Угадал счёт 6-1, свободен, группа в кармане. И так во всех 10 группах. Какая польза от этого сайту и КП - огромный вопрос...