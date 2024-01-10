АИК не продал «Баварии» молодого игрока за 4 миллиона евро

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вчера, 17:14

АИК не стал продавать «Баварии» нападающего .

Мюнхенцы предложили за игрока 4 миллиона евро, но шведский коллектив хочет получить за него около 6 миллионов. ПСВ , «Брюгге» и другие команды, вероятно, также проявят к футболисту интерес.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала трансфер защитника сборной Англии.