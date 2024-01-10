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АИК не продал «Баварии» молодого игрока за 4 миллиона евро

вчера, 17:14

АИК не стал продавать «Баварии» нападающего Иону Куси-Асаре.

Мюнхенцы предложили за игрока 4 миллиона евро, но шведский коллектив хочет получить за него около 6 миллионов. ПСВ, «Брюгге» и другие команды, вероятно, также проявят к футболисту интерес.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала трансфер защитника сборной Англии.

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yhmct8db5ugx
yhmct8db5ugx
вчера в 19:27
А не многовато ли за 16 летнего игрока хотят получить????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:56
Поверьте на слово, а при желании проверьте. Я действительно некоторое время ловил первые комменты и старался не потерять 50 очков за обычные. Но я никогда не набирал больше всех очков и тем более не играл на кэфах 1,1. Так что в этом смысле преимущества у меня не было никакого. Иногда удавалось опережать конкурентов по группе, но чаще проигрывал. Но это было в доклоновое время и тогда не было по 10-15 клонов в группе. Да и самих групп было в 2 раза больше.
Что же изменилось? Групп стало меньше, номерных клонов больше.
Только им не надр писАть комменты, они берут количеством и перебором шальных счетов. Аналитикой здесь не пахнет. Угадал счёт 6-1, свободен, группа в кармане. И так во всех 10 группах. Какая польза от этого сайту и КП - огромный вопрос...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:22, ред.
ИонуКусиАсаре с древнешведского переводится как "Шесть миллионов,не меньше"
Гость
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