Представитель Сперцяна ничего не знает об интересе «Ювентуса»

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вчера, 16:41

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Армении , отреагировала на информацию об интересе «Ювентуса».

Нам ничего неизвестно об интересе «Ювентуса» к Эдуарду. Он — футболист «Краснодара».

Ранее сообщалось, что владелец «быков» Сергей Галицкий попросил Сперцяна не покидать клуб.