Представитель Сперцяна ничего не знает об интересе «Ювентуса»

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, отреагировала на информацию об интересе «Ювентуса».
Нам ничего неизвестно об интересе «Ювентуса» к Эдуарду. Он — футболист «Краснодара».
Ранее сообщалось, что владелец «быков» Сергей Галицкий попросил Сперцяна не покидать клуб.
Хоть один агент покреативит...и выдаст правду??
А то максимум на что у них хватает выхлопа это назвать нынешний клуб игрока...а мы прям сидим и не знаем...Игрок Краснодара Сперцян или нет...
Хоть один агент покреативит...и выдаст правду??
А то максимум на что у них хватает выхлопа это назвать нынешний клуб игрока...а мы прям сидим и не знаем...Игрок Краснодара Сперцян или нет...