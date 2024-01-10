Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Представитель Сперцяна ничего не знает об интересе «Ювентуса»

вчера, 16:41

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, отреагировала на информацию об интересе «Ювентуса».

Нам ничего неизвестно об интересе «Ювентуса» к Эдуарду. Он — футболист «Краснодара».

Ранее сообщалось, что владелец «быков» Сергей Галицкий попросил Сперцяна не покидать клуб.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПрезидент ПСЖ рассматривает возможность арендовать Бензема на полгода
Сегодня, 11:06
Слухи«Вест Хэм» планирует усилиться экс-игроком «Тоттенхэма»
Вчера, 21:20
Выбирает между ПСЖ, «Барселоной» и «Манчестер Сити». «Бавария» потеряет звезду
Вчера, 20:38Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Слухи«Борнмут» может приобрести игрока из чемпионата Эквадора
Вчера, 20:18
СлухиТраоре и Чемберс близки к уходу из «Астон Виллы»
Вчера, 19:20
СлухиИгрок «Мидлсбро», который забил гол «Челси», заинтересовал топ-клубы АПЛ
Вчера, 18:54
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:27
отказали Ювентусу, однозначно !
lotsman
lotsman
вчера в 18:25
Слух о интересе Ювентуса был запущен для солидности.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:15, ред.
Одно и то же...
Хоть один агент покреативит...и выдаст правду??
А то максимум на что у них хватает выхлопа это назвать нынешний клуб игрока...а мы прям сидим и не знаем...Игрок Краснодара Сперцян или нет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 