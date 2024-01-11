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«Спартак» объявил имя нового руководителя селекционного департамента клуба

вчера, 18:24

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что Жоаким Пинту стал новым руководителем селекционного департамента клуба.

Жоаким переходит к нам из лиссабонской «Бенфики», в которой работал 10 лет. Сначала — в одной из самых успешных академий Европы, а затем старшим скаутом первой команды.

42-летний специалист станет помощником спортивного директора Томаша Амарала. Его основная задача — развитие существующей скаутской службы клуба.

«Спартак» объявил имя нового руководителя селекционного департамента клуба

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:30
пора, пора работать эффективно !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:48
Ну всё....
Ждём Руя...
Виториу....
grc4cnvmy7kr
grc4cnvmy7kr
вчера в 19:25
Будем надеяться что ситуация в Спартаке по поводу поиска и приобретения игроков заметно улучшится.
shlomo
shlomo
вчера в 18:52
Добра Гор (Kenas Ter-Aristakessian) !

Для начало хочу Вас же процитировать…… "…Но фавориты не всегда выигрывают. И вот чтобы анализировать эти случаи - нужны мозги. Так что это не опыт, а совсем другое…."

Я не стал "ковырять" все Ваши аккаунты чтобы найти какой то криминал (просто лениво). Я пошел другим путем. Я просто взял Ваши последние 20 матчей. Итого, что мы имеем: 1 точный счет, 3 угаданных исхода и 16 неугаданных даже исходов (зато с очень большими кэфами). А учитывая что на матч: Пенибонт - Понтипридд Вы поставили два варианта 3:4 и 4:3, а также на матч: Жил Висенте - Боавишта Вы повторили данный трюк 3:4 и 4:3, ТО….

Можете не рассказывать про интеллектуальный анализ и тем более возвышать себя среди простых игроков… Вот еще одна Ваша цитата: "Здесь такая слабая конкуренция, что вполне можно случайно выиграть.".. тогда зачем вы играете с "простыми смертными". Идите на другой сайт, где наверное игроки сильнее.

Пи.Си. И просто по человечески…. не культурно восхвалять самого себя….
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:39
Будем надеяться, что новый руководитель селекционного департамента Спартака поставит работу в этом направлении на должный уровень. А то к селекции очень много вопросов накопилось... Увы, много купленных игроков за последний период не оправдали ожиданий...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:37
Может будет хороших игроков подгонять Спартаку.
Гость
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