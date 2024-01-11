«Спартак» объявил имя нового руководителя селекционного департамента клуба

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что Жоаким Пинту стал новым руководителем селекционного департамента клуба.

Жоаким переходит к нам из лиссабонской «Бенфики», в которой работал 10 лет. Сначала — в одной из самых успешных академий Европы, а затем старшим скаутом первой команды.

42-летний специалист станет помощником спортивного директора Томаша Амарала. Его основная задача — развитие существующей скаутской службы клуба.