Угрозы, конфликты и суды. Бразильцы назначили нового тренера на фоне скандалов

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вчера, 17:35

Анчелотти и Моуриньо не приедут.

Инфантино угрожал дисквалификацией

Как только очередного президента локальной футбольной федерации ловят на коррупции или отстраняют за нарушения законов, пытаясь выбрать более достойного человека, люди из ФИФА сразу угрожают дисквалификацией. Так произошло с бразильцами, куда отправилась комиссия ФИФА . Президента Эдналдо Родригеса, который допустил нарушения на выборах, отстранили. А потом за него заступились большие дяди.

Бразильцы вспомнили, что срочно нужна подпись Эдналдо на важных документах, ведь пытаются заполучить женский ЧМ -2027. В результате Родригеса сохранили на посту. Также запрещено проводить новые выборы. В критический для сборной Бразилии момент – три поражения подряд, а до этого неудача на чемпионате мира в Катаре, выбирать нового тренера поручили чиновнику, которого могут в будущем выгнать.

Эдналдо, имея авторитарные замашки, начал действовать. Делает вид, что сам «разрешил» Анчелотти продлить контракт с «Реалом». Карло планировал отправиться в Рио-де-Жанейро, ведь Пересу не понравились итоги матчей против Гвардиолы в Лиге чемпионов и проигрыш Хави в Ла Лиге. Но раз Беллингем улучшил результаты «Реала», итальянец отказал Бразилии. К Моуриньо не обращались, у него другие планы.

Оставшись без европейских звезд, глава бразильского футбола решил, что надо заводить друзей. Позвонил президенту «Флуминенсе» и отдал Диниса. Хотя у наставника, который выиграл Кубок Либертадорес, был контракт со сборной до конца Кубка Америки, его убрали.

Выбрали отеческую фигуру ветерана

В прессу слили детали разговора Диниса и Эдналдо. Родригес заявил тренеру, что не продлит контракт, но не сказал, что уволит. В итоге молодого тренера стравили с ветераном Доривалом. Чтобы заработать очки в будущих политических и судебных баталиях, Эдналдо не рисковал с иностранцем, которого могла неоднозначно принять бразильская публика. Выбрали опытного тренера «Сан-Паулу».

Доривалу Жуниору 61 год, его все знают. Но выбирал тот, кого хотят выгнать с позором. Также важно, что наставник из «Сан-Паулу» обычно не остается на одном месте больше года. Поставили на отеческую фигуру для капризных звезд. Даже дедушку, если говорить о большой разнице в возрасте между молодыми талантами и Доривалом. При этом не исключается обида Диниса на старшего коллегу.

Два тренера сборной Бразилии давно в дружеских отношениях. Наставнику «Флуминенсе» не дали исправить ошибки в отборе к ЧМ -2026 после поражений от Уругвая, Колумбии и Аргентины. А ведь Динис перспективный тренер. Пусть «Флуминенсе» в одни ворота проиграл «Манчестер Сити» в финале Клубного ЧМ , в самых успешных матчах бразильская команда показывала современный футбол.

У Доривала тоже есть любовь к коротким розыгрышам, Жуниор понимает ключевое значение латералей в современном футболе. Вот только Жуниор не человек для создания новой комплексной стратегии. За последние пятнадцать лет он пятнадцать раз менял команды.

Тренер станет заложником бардака

Судьбу «селесао» не изменит даже победа на Кубка Америки в США . Команда будет перестраиваться, но класс футболистов не спасет. Даже победа на промежуточном турнире и парочка успехов в отборе к ЧМ -2026 не заставят поверить, что сборная с немалым количеством кадровых проблем и хаотичным руководством конфедерации превращается в машину для победы на следующем Кубке мира.

Доривал может заслужить уважение игроков и добиться концентрации. Его должны уважать и Винисиус, и Неймар. Со вторым у Доривала был большой конфликт. Тренер «Сантоса» усадил форварда на скамейку. В раздевалке Неймар матерился и бросал бутылки, а руководство заняло позицию капризной звезды, уволив тренера. Позже Жуниор извинялся перед наставником через прессу.

Неймар рассказал, будто его родители всё время плачут, ведь воспитали недостойного сына, из-за непрофессионализма которого уволили достойного человека. Охотно не верим, но бразильцы любят поговорить. А вот для широкой чемпионской игры им не хватает усидчивости. Сам Неймар, который пропустит Кубок Америки из-за травмы – пример шалопая. Нападающий не до конца реализовал талант.

Речь о вингере, который поедет на ЧМ -2026, если к тому времени травмы не заставят бросить футбол, в возрасте 34 лет. Это как пятьдесят четыре для Криштиану Роналду. Неймар главная звезда сборной Бразилии, рекордсмен по голам, превзошел Пеле. Но даже если в США , Канаде и Мексике увидим максимальную отдачу ветерана, ему нужна поддержка. И он её точно не получит.

Бразилия не фаворит следующего ЧМ

Защитник Маркиньос стареет, а Тиаго Силва давно в ранге ветерана. Латерали Сандро и Данило не первой свежести. Оборона средняя, хотя сразу два голкипера мирового класса – Алиссон и Эдерсон. Сбавил Каземиро, а это ключевой игрок Бразилии. Появляются интересные хавбеки, но Пакета и Дуглас Луис неслучайно представляют «Вест Хэм» и «Астон Виллу», а не «Реал» и «Барселону».

Их коллега Гимараес играет за «Ньюкасл», не перешел в клуб из числа фаворитов Лиги чемпионов, хотя интерес присутствует. Но всё чаще талантливые бразильцы не проходят испытание временем. Коутиньо в 31 год в Катаре, а его одногодок Неймар в Саудовской Аравии. Жезус и Ришарлисон не ровня Зубастику Роналдо. Нет сомнений лишь в классе Родриго и Винисиуса из «Реала».

Конечно, Доривал умеет на короткой дистанции мотивировать на подвиг, это опытный путешественник. Но Бразилия осталась без Анчелотти, ведь Карло сомневался в составе, чиновниках и перспективах. И правильно делал. Чемпионство Бразилии на ЧМ -2026 стало бы чудом. «Селесао» в низшей точке успешного пути. Влияют смена поколений и системные ошибки чиновников.

Забросили футбол на три десятилетия, что привело к поражениям. Новые неудачи списали на молодого Диниса, а разгребать жар на пепелище поставили ветерана, который славится тем, что не сидит на месте. Не факт, что Доривал задержится. Контракт выдал глава конфедерации, отстраненный бразильскими судами. Если вину Эдналдо докажут, то даже Инфантино его не спасет.