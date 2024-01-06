Они бы усилили МЮ и «Милан». На рынке свободных тренеров топы уровня Зидана и Флика

Есть из кого выбрать.
У нескольких европейских грандов появилось время подумать о необходимости тренерской рокировки – дела плохи у тех же «Милана» и МЮ. На этот случай есть доступные – и при этом качественные специалисты. Рассказываем, кто из топ-тренеров встретил 2024 год без работы.
Зинедин Зидан
Французский менеджер вообще из тех, кто следит за чистотой своего имиджа. В 2016-м он впервые возглавил «Реал» — тогда от Зинедина в качестве наставника амбициозных «галактикос» вряд ли ждали чего-то искромётного. Но в его лице команда получила то, что ей было необходимо – непоколебимый авторитет, которого послушают даже мировые звёзды.
Зидан взял с мадридцами все возможные титулы, после чего ушёл на паузу. Были предложения от ПСЖ, слухи о работе в МЮ – но французская легенда спустя год вернулась в «Реал». Проверенный вариант снова принёс трофеи, после чего Зинедин опять оставил команду.
Теперь Зизу опять не торопится возвращаться к работе. К выбору проекта подходит щепетильно – поэтому переговоры с ПСЖ летом 2022-го проходили крайне медленно – француз не был уверен в перспективах команды без стержня, плюс мечтал возглавить сборную Франции. А после того как вариант с национальной командой сорвался, вообще выпал из инфополя.
И скорее всего продолжит заниматься другими делами – более подходящего варианта, чем «синие», сейчас не видно.
Антонио Конте
Амбициозность и характер всегда позволяли Конте добиваться результата в топ-клубах. И вместе с тем мешали длительному союзу с какой-либо из команд. Он положил начало гегемонии «Ювентуса» в Серии А, но после трёх сезонов ушёл работать в сборную Италии.
После двух лет у руля «скуадры адзурры» Антонио отправился в «Челси» — и в первый же свой сезон у руля сделал «аристократов» чемпионами Англии.
Тот же фокус проделал с «Интером» — и только период в «Тоттенхэме» не принёс никаких трофеев.
Антонио может подойти «Милану» — команде после выигранного титула не хватает опыта и характера, чтобы снова забраться на вершину. А Пиоли дал уже всё, что мог. Но «россонери» стоит подготовиться к серьёзнейшим требованиям тренера-победителя.
Ханс-Дитер Флик
Триумф с «Баварией» в ЛЧ остался в далёком 2020 году – намного свежее воспоминания о невыходе сборной Германии из группы ЧМ-2022. При этом уволили наставника не сразу после турнира, а намного позже – в сентябре. Решились на кардинальные перемены в преддверии домашнего Евро.
Но работу Флика в «бундестим» нельзя признать однозначно провальной – у него был объективно не самый сильный состав, плюс сказывалось отсутствие опыта. С «Баварией»-то он выстрелил, но это был случай один на миллион – и проверка стабильности менеджера ограничилась двумя сезонами с мюнхенцами.
Сейчас это по-прежнему перспективный специалист с впечатляющим досье – может, для дортмундской «Боруссии», которая выдаёт неоднозначный отрезок при Терзиче.
Оле-Гуннар Сульшер
Критики в адрес норвежца, когда тот работал в МЮ, было много. Но де-факто он проделал серьёзную работу именно как менеджер, конструктор команды – на выжженной после Моуриньо земле избавился от токсичной атмосферы и построил конкурентоспособную команду. После 6-го места в чемпионате-18/19 манкунианцы забрали бронзу, затем – серебро. В этот же период второе дыхание открыли молодые Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.
Оле-Гуннар отлично понимает дух «Юнайтед» и специфику работы в этом клубе. Сейчас коллектив откатился примерно к тому же состоянию, в котором норвежский тренер принимал его в прошлый раз. Плюс Джим Рэтклифф, по слухам, хочет поднять стандарты, чтобы команда вновь стала успешной. Вопрос в том, позовёт ли он Сульшера как кризис-менеджера, знакомого с философией клуба. И захочет ли сам Сульшер возвращаться к пройденному этапу.
Хулен Лопетеги
Карьера Хулена после сборной Испании доказывает, что топ-клубы – не его среда. В «Реале» не удалось заработать авторитет, его попросту не слушали и не уважали, посыпалось буквально всё. А ведь ради «сливочных» Лопетеги и бросил «красную фурию», в которой тренер был успешен.
В качестве оздоровления подошла «Севилья». И вот с ней менеджер добился успеха – победа в Лиге Европы-2019/20, регулярное попадание в топ-5.
Только последние сезоны складываются скверно. С коллективом испанский менеджер вдруг провалился в зону вылета и с трудом бился в Лиге чемпионов – дошло до отставки. В «Вулверхэмптоне» вообще не было ничего запоминающегося – только борьба за выживание.
В том числе из-за оборонительного, отчасти унылого стиля Лопетеги подошёл «волкам» — из-за этого же стиля испанца отправили в отставку. Теперь надо искать команду, которой такие тонкие материи не так важны как результат.
Руди Гарсия
Изначально было ясно, что задумка с назначением Гарсии в «Наполи» не приведёт ни к чему хорошему. Не просто так он в 57 лет уже уехал на заработки в «Аль-Наср». Причём ещё до того, как шейхи начнут закупать европейских звёзд.
Это уже говорит о том, что акцент в карьере Руди сместился на заработок – плюс в «Лионе» и «Марселе» у тренера уже не было ярких достижений. Да и по стилю он явно не походил на адепта идей Лучано Спаллетти – поэтому и провалу, отставке никто не удивился.
Теперь на французского тренера вряд ли кто-то клюнет. Может, с Дальнего Востока снова придёт щедрое предложение.
Тот же Зидан не смог повторить достижение во второй раз или выиграть ушастого снова как это сделал Анчелотти. Ведь разницы по составу особой не было.
Флик несмотря на великолепную игру Баварии и требл в первый неполный сезон, ушёл из клуба, хотя и в клубе постарались чтобы Флик ушёл учитывая трансферы уровня Чупа Чупса. А вот со сборной Германии у Флика не получилось.
Только Гвардиола и возможно Анчелотти держатся стабильно, ведь в их карьере были почти все топовые команды, за исключением Наполи и Эвертона у Анчелотти. Если команды топы и без кризисных моментов, то тренер может удержаться стабильно в клубе, но при этом клуб должен тренировать топ тренер.
Тот же Зидан не смог повторить достижение во второй раз или выиграть ушастого снова как это сделал Анчелотти. Ведь разницы по составу особой не было.
Флик несмотря на великолепную игру Баварии и требл в первый неполный сезон, ушёл из клуба, хотя и в клубе постарались чтобы Флик ушёл учитывая трансферы уровня Чупа Чупса. А вот со сборной Германии у Флика не получилось.
Только Гвардиола и возможно Анчелотти держатся стабильно, ведь в их карьере были почти все топовые команды, за исключением Наполи и Эвертона у Анчелотти. Если команды топы и без кризисных моментов, то тренер может удержаться стабильно в клубе, но при этом клуб должен тренировать топ тренер.
Да, менеджеры, как и руководство, влияет на многое. Челси, как и МЮ, не повезло именно с управленцами. Но без денег клубам этих бед даже в теории не познать. Разве Милан не вернул бы себе былую славу, если бы мог купить Мбаппе с Холандом, а на сдачу усилиться молодёжью из центра поля Барселоны?
Очень жаль, что в настоящее время всё упёрлось в деньги, хотя УЕФА вроде бы как раз хочет обратного и борется на словах за это. Но...
Да, менеджеры, как и руководство, влияет на многое. Челси, как и МЮ, не повезло именно с управленцами. Но без денег клубам этих бед даже в теории не познать. Разве Милан не вернул бы себе былую славу, если бы мог купить Мбаппе с Холандом, а на сдачу усилиться молодёжью из центра поля Барселоны?
Очень жаль, что в настоящее время всё упёрлось в деньги, хотя УЕФА вроде бы как раз хочет обратного и борется на словах за это. Но...
Там же "Уловка-22". Есть два любимчика публики, понтореза Сане и Мусиала, которые будут обыгрывать игроков, пока мяч не потеряют. А Мусиала ещё и во всех важных матчах бесполезен, т.к. его толкни плечиком, и он в аут улетит. Не выставить их невозможно, а выставить - значит заруинить игру, потому что внушению они не поддаются и так и будут вечно таскать мячи.
Там же "Уловка-22". Есть два любимчика публики, понтореза Сане и Мусиала, которые будут обыгрывать игроков, пока мяч не потеряют. А Мусиала ещё и во всех важных матчах бесполезен, т.к. его толкни плечиком, и он в аут улетит. Не выставить их невозможно, а выставить - значит заруинить игру, потому что внушению они не поддаются и так и будут вечно таскать мячи.