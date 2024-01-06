Они бы усилили МЮ и «Милан». На рынке свободных тренеров топы уровня Зидана и Флика

1704537634

вчера, 13:40

Есть из кого выбрать.

У нескольких европейских грандов появилось время подумать о необходимости тренерской рокировки – дела плохи у тех же «Милана» и МЮ . На этот случай есть доступные – и при этом качественные специалисты. Рассказываем, кто из топ-тренеров встретил 2024 год без работы.

Зинедин Зидан

Французский менеджер вообще из тех, кто следит за чистотой своего имиджа. В 2016-м он впервые возглавил «Реал» — тогда от Зинедина в качестве наставника амбициозных «галактикос» вряд ли ждали чего-то искромётного. Но в его лице команда получила то, что ей было необходимо – непоколебимый авторитет, которого послушают даже мировые звёзды.

Зидан взял с мадридцами все возможные титулы, после чего ушёл на паузу. Были предложения от ПСЖ , слухи о работе в МЮ – но французская легенда спустя год вернулась в «Реал». Проверенный вариант снова принёс трофеи, после чего Зинедин опять оставил команду.

Теперь Зизу опять не торопится возвращаться к работе. К выбору проекта подходит щепетильно – поэтому переговоры с ПСЖ летом 2022-го проходили крайне медленно – француз не был уверен в перспективах команды без стержня, плюс мечтал возглавить сборную Франции. А после того как вариант с национальной командой сорвался, вообще выпал из инфополя.

И скорее всего продолжит заниматься другими делами – более подходящего варианта, чем «синие», сейчас не видно.

Антонио Конте

Амбициозность и характер всегда позволяли Конте добиваться результата в топ-клубах. И вместе с тем мешали длительному союзу с какой-либо из команд. Он положил начало гегемонии «Ювентуса» в Серии А, но после трёх сезонов ушёл работать в сборную Италии.

После двух лет у руля «скуадры адзурры» Антонио отправился в «Челси» — и в первый же свой сезон у руля сделал «аристократов» чемпионами Англии.

Тот же фокус проделал с «Интером» — и только период в «Тоттенхэме» не принёс никаких трофеев.

Антонио может подойти «Милану» — команде после выигранного титула не хватает опыта и характера, чтобы снова забраться на вершину. А Пиоли дал уже всё, что мог. Но «россонери» стоит подготовиться к серьёзнейшим требованиям тренера-победителя.

Ханс-Дитер Флик

Триумф с «Баварией» в ЛЧ остался в далёком 2020 году – намного свежее воспоминания о невыходе сборной Германии из группы ЧМ -2022. При этом уволили наставника не сразу после турнира, а намного позже – в сентябре. Решились на кардинальные перемены в преддверии домашнего Евро.

Но работу Флика в «бундестим» нельзя признать однозначно провальной – у него был объективно не самый сильный состав, плюс сказывалось отсутствие опыта. С «Баварией»-то он выстрелил, но это был случай один на миллион – и проверка стабильности менеджера ограничилась двумя сезонами с мюнхенцами.

Сейчас это по-прежнему перспективный специалист с впечатляющим досье – может, для дортмундской «Боруссии», которая выдаёт неоднозначный отрезок при Терзиче.

Оле-Гуннар Сульшер

Критики в адрес норвежца, когда тот работал в МЮ , было много. Но де-факто он проделал серьёзную работу именно как менеджер, конструктор команды – на выжженной после Моуриньо земле избавился от токсичной атмосферы и построил конкурентоспособную команду. После 6-го места в чемпионате-18/19 манкунианцы забрали бронзу, затем – серебро. В этот же период второе дыхание открыли молодые Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

Оле-Гуннар отлично понимает дух «Юнайтед» и специфику работы в этом клубе. Сейчас коллектив откатился примерно к тому же состоянию, в котором норвежский тренер принимал его в прошлый раз. Плюс Джим Рэтклифф, по слухам, хочет поднять стандарты, чтобы команда вновь стала успешной. Вопрос в том, позовёт ли он Сульшера как кризис-менеджера, знакомого с философией клуба. И захочет ли сам Сульшер возвращаться к пройденному этапу.

Хулен Лопетеги

Карьера Хулена после сборной Испании доказывает, что топ-клубы – не его среда. В «Реале» не удалось заработать авторитет, его попросту не слушали и не уважали, посыпалось буквально всё. А ведь ради «сливочных» Лопетеги и бросил «красную фурию», в которой тренер был успешен.

В качестве оздоровления подошла «Севилья». И вот с ней менеджер добился успеха – победа в Лиге Европы-2019/20, регулярное попадание в топ-5.

Только последние сезоны складываются скверно. С коллективом испанский менеджер вдруг провалился в зону вылета и с трудом бился в Лиге чемпионов – дошло до отставки. В «Вулверхэмптоне» вообще не было ничего запоминающегося – только борьба за выживание.

В том числе из-за оборонительного, отчасти унылого стиля Лопетеги подошёл «волкам» — из-за этого же стиля испанца отправили в отставку. Теперь надо искать команду, которой такие тонкие материи не так важны как результат.

Руди Гарсия

Изначально было ясно, что задумка с назначением Гарсии в «Наполи» не приведёт ни к чему хорошему. Не просто так он в 57 лет уже уехал на заработки в «Аль-Наср». Причём ещё до того, как шейхи начнут закупать европейских звёзд.

Это уже говорит о том, что акцент в карьере Руди сместился на заработок – плюс в «Лионе» и «Марселе» у тренера уже не было ярких достижений. Да и по стилю он явно не походил на адепта идей Лучано Спаллетти – поэтому и провалу, отставке никто не удивился.

Теперь на французского тренера вряд ли кто-то клюнет. Может, с Дальнего Востока снова придёт щедрое предложение.