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«Реал» склоняется к подписанию Осимхена, а не Мбаппе

вчера, 18:29

«Реал» может оставить идею с трансфером нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Некоторые высокопоставленные руководители мадридского клуба считают, что «сливочным» следует подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, а не Мбаппе.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:04
Игорь, тебя тоже со Старым Новым годом! Здоровья и всех благ!
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Люди его окружения рассказали ему что в России есть ещё и такой праздник ! Со старым новым годом тебя, дружище !)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:20
"Реал" это будет или не "Реал", но с большой долей вероятности,
в следующем сезоне мы увидим Осимхена в одном из топ-клубов.
Склоняюсь к тому, что скорее всего это будет топ-клуб либо из АПЛ,
либо из Бундеслиги.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:46
Мбаппе не читает, что о нём пишет испанская пресса, я правильно понял? Даже если это и так, то люди из его окружения наверняка читают и ему рассказывают.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:14
С той мощной игрой, которую показал "Реал" в недавнем полуфинале, Мбаппе ли, или Осимхен будут обузой для команды. В том числе и финансовой.
ABir
ABir
вчера в 22:10
До чего же мудрыми оказались руководители Реала
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:59
Ну уж точно не Мбаппе.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:43
Я считаю, что скорее это Соккер читает, что пишут в Испании про футбол.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:39
Ты думаешь он читает новости на soccer.ru ☝️🤣🤣
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:31
А может это специальная дэза, чтобы Килиан был посговорчивей.
112910415
112910415
вчера в 19:55
этакую выдумку и обсуждать незачем
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
Я думаю, Павел, что если сделка получится с Осимхеном, Хвичка этого не переживет...
Кстате, Павел, пару дней назад, появились в итальянской печати- три разгромные статьи, направленные, непорсредственно против марадонки, с унизительными названиями. Я не злорадствую, но предупреждал и раньше- зазнайство, и хвастовство- до добра не доводят...
Nazi
Nazi
вчера в 19:37
СМИ всей своей мощью переключились на трансфер Мбаппе. Деньги надо ковать, пока можно, да побольше. И вся эта канитель будет продолжаться еще 6 месяцев. Кошмар.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:37, ред.
«Реал» склоняется к подписанию Осимхена, а не Мбаппе.

Ну вообще не верю в такие сказки. И если даже их сравнивать, то Осимхену до Мбаппе как до луны 🌙 пешком 👣 . По всем компонентам он уступает Килиану Мбаппе, хотя они по возрасту ровесники. Не буду перечислять, кому интересно интернет в помощь и статистические данные, тому яркое подтверждение.

И если уже речь зашла про то что руководство Реала может отказаться от Мбаппе , то Осимхен точно не заменит его. Да и наврядли его кандидатуру вообще рассматривали в Реале. Так что это попахивает утятиной из жёлтой прессы, тем кому делать нечего.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:54
Кейн и Осимхен оба были бы не менее полезны в МС, чем Холанд, оба более разноплановые игроки с не худшим завершением.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:53
Хватит постить фейки, "Реал", конечно, купил лучшего молодого нападающего Бразилии, которого называют новым Роналдо, и который сейчас в Бразилии бьет рекорды, чтобы его потом на лавку посадить)

Уже официально Анчелотти на пресс-конференции осенью сказал, что "Реал" не собирается покупать форварда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:46
Как по мне так на верхушке забивательской пирамиды три лидера Мбаппе,Холанд и Кейн..
Осимхен хороший малый...но из второго эшелона....
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:37
Реал склоняется к подписанию Осимхена, а не Мбаппе, потому что Мбаппе не хочет там играть.
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