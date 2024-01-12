«Реал» склоняется к подписанию Осимхена, а не Мбаппе.

«Реал» может оставить идею с трансфером нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Некоторые высокопоставленные руководители мадридского клуба считают, что «сливочным» следует подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, а не Мбаппе.
«Реал» может оставить идею с трансфером нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Некоторые высокопоставленные руководители мадридского клуба считают, что «сливочным» следует подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, а не Мбаппе.
Ну вообще не верю в такие сказки. И если даже их сравнивать, то Осимхену до Мбаппе как до луны 🌙 пешком 👣 . По всем компонентам он уступает Килиану Мбаппе, хотя они по возрасту ровесники. Не буду перечислять, кому интересно интернет в помощь и статистические данные, тому яркое подтверждение.
И если уже речь зашла про то что руководство Реала может отказаться от Мбаппе , то Осимхен точно не заменит его. Да и наврядли его кандидатуру вообще рассматривали в Реале. Так что это попахивает утятиной из жёлтой прессы, тем кому делать нечего.
Ну вообще не верю в такие сказки. И если даже их сравнивать, то Осимхену до Мбаппе как до луны 🌙 пешком 👣 . По всем компонентам он уступает Килиану Мбаппе, хотя они по возрасту ровесники. Не буду перечислять, кому интересно интернет в помощь и статистические данные, тому яркое подтверждение.
И если уже речь зашла про то что руководство Реала может отказаться от Мбаппе , то Осимхен точно не заменит его. Да и наврядли его кандидатуру вообще рассматривали в Реале. Так что это попахивает утятиной из жёлтой прессы, тем кому делать нечего.