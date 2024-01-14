«Брентфорд» интересуется защитником «Тоттенхэма»

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вчера, 18:37

Защитник «Тоттенхэма» может перейти в другую команду.

По информации источника, «Брентфорд» заинтересован в том, чтобы арендовать футболиста.

В начале января аренду игрока досрочно прервал «Манчестер Юнайтед».