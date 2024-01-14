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«Брентфорд» интересуется защитником «Тоттенхэма»

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A.S.A
A.S.A
вчера в 20:15
Наверное, для Серхио будет лучше перейти в Брентфорд и получать там постоянную игровую практику, и местечко в составе пчел сейчас будет завоевать проще, т.к и левый и правый фланговые защитники на больничном....
А вообще, лучше вернуться в ЛаЛигу
nhz2ka9qumc3
nhz2ka9qumc3
вчера в 20:12
Похоже аренда его стала на постоянной основе.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:54
Если МЮ досрочно от него избавился,есть повод задуматься!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:40
Видимо всё таки лучше играть в Брентфорде , чем патроны подносить в Тоттенхэме.
Гость
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