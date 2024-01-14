«Брентфорд» интересуется защитником «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Регилон может перейти в другую команду.
По информации источника, «Брентфорд» заинтересован в том, чтобы арендовать футболиста.
В начале января аренду игрока досрочно прервал «Манчестер Юнайтед».
Защитник «Тоттенхэма» Регилон может перейти в другую команду.
По информации источника, «Брентфорд» заинтересован в том, чтобы арендовать футболиста.
В начале января аренду игрока досрочно прервал «Манчестер Юнайтед».
А вообще, лучше вернуться в ЛаЛигу
А вообще, лучше вернуться в ЛаЛигу