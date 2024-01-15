«Антальяспор» исключил из состава игрока за жест после забитого гола

«Антальяспор» объявил об исключении из состава защитника .

Израильский игрок после забитого на 68-й минуте гола в ворота «Трабзонспора» показал на своей руке надпись «100 дней. 7.10».

7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения ХАМАС на территорию страны.

В заявлении турецкого клуба говорится:

Сагива Джехезкеля, который действовал против национальных ценностей нашей страны, поделившись надписью на своём запястье после забитого гола на 68-й минуте матча с «Трабзонспором», решено исключить из состава команды по решению совета директоров.

Наш совет директоров никогда не допустит действий, противоречащих интересам нашей страны, даже если речь будет идти о победе в чемпионате или кубке.