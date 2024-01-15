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«Антальяспор» исключил из состава игрока за жест после забитого гола

сегодня, 00:59
АнтальяспорЛоготип футбольный клуб Антальяспор1 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

«Антальяспор» объявил об исключении из состава защитника Сагива Джехезкеля.

Израильский игрок после забитого на 68-й минуте гола в ворота «Трабзонспора» показал на своей руке надпись «100 дней. 7.10».

7 октября 2023 года произошло обострение палестино-израильского конфликта после вторжения ХАМАС на территорию страны.

В заявлении турецкого клуба говорится:

Сагива Джехезкеля, который действовал против национальных ценностей нашей страны, поделившись надписью на своём запястье после забитого гола на 68-й минуте матча с «Трабзонспором», решено исключить из состава команды по решению совета директоров.

Наш совет директоров никогда не допустит действий, противоречащих интересам нашей страны, даже если речь будет идти о победе в чемпионате или кубке.

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