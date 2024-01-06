Кейлор Навас выйдет в старте ПСЖ впервые с января 2023 года

Завтра, 7 января, ПСЖ сыграет против «Ревеля» в матче 1/32 финала Кубка Франции.
По данным инсайдеров, место в воротах парижан займёт Кейлор Навас. Костариканец не выходил в стартовом составе ПСЖ с 23 января 2023 года.
|Ревель-:-Пари Сен-Жермен
|22:45 Не начался
Завтра, 7 января, ПСЖ сыграет против «Ревеля» в матче 1/32 финала Кубка Франции.
По данным инсайдеров, место в воротах парижан займёт Кейлор Навас. Костариканец не выходил в стартовом составе ПСЖ с 23 января 2023 года.
Донарумма не вывозит.
Донарумма не вывозит.