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Кейлор Навас выйдет в старте ПСЖ впервые с января 2023 года

вчера, 20:31
Ревель-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Завтра, 7 января, ПСЖ сыграет против «Ревеля» в матче 1/32 финала Кубка Франции.

По данным инсайдеров, место в воротах парижан займёт Кейлор Навас. Костариканец не выходил в стартовом составе ПСЖ с 23 января 2023 года.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 22:52
Топ вратарь наконец то в игре
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:23
Выйдет это хорошо, если ещё и забьёт будет супер!
shlomo
shlomo
вчера в 20:47
А не растерял ли свои качества.... пожелаю отстоять на ноль.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:39
Посмотрим внимательно как он обращается с круглым!)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:35
Не прошло и года.
Донарумма не вывозит.
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