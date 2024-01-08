Открытие сезона меняет клуб. «Локомотив» собрал крутых молодых футболистов

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вчера, 13:16

Салтыков обошёлся москвичам в копейки по меркам РПЛ .

Москвичи ставят на молодых исполнителей

В заявке «Локомотива» только два футболиста старше тридцати лет. Речь о запасном голкипере Гильерме, ветеране клуба, и форварде Дзюбе, который нужен Галактионову весной в основе, если нападающий наберёт оптимальную форму. Миранчук и Лантратов перешагнут отметку в тридцать лет лишь через год. Баринов и Жемалетдинов ещё моложе. У «Локомотива» самый низкий средний возраст команды во всей РПЛ .

И если молодые Щетинин и Раков не играют в основе, то Пиняев, Погостнов и Карпукас провели много минут на поле в новом сезоне, хотя здесь никого старше 21 года. Молодой голкипер Худяков не вытеснил Лантратова из основы, но это тоже перспективный вратарь. В составе «Локомотива» почти нет легионеров. Только бразилец Фассон, албанец Митай и армянин Тикнизян, который родился и вырос в Санкт-Петербурге.

У Наира армянский отец и мать россиянка. Бразильский голкипер Гильерме, который давно живёт в Москве, тоже обрусел. У Галактионова одна из самых российских команд чемпионата. Но плюс ли это? Хорошо, что в «Локомотиве» нашли себя многие молодые российские футболисты. Но одновременно важно отметить, что без грамотной поддержки опытных легионеров в РПЛ тяжело стать чемпионом, как при Сёмине.

Не получалось без сильных легионеров у ЦСКА , «Спартака» и «Динамо». А теперь не получается у «железнодорожников». Похвально, что 18 футболистов не старше двадцати пяти лет, среди молодых лидеров есть лучший ассистент года в РПЛ . Но игроков много, а результаты скромные, хотя и не ужасные – на один балл отстают от третьего в таблице «Динамо».

Салтыкову пока нет места в «Локомотиве»

Никита – лучший юный российский футболист первой части сезона, переходит в московский клуб. Причём на выгодных для столичной команды условиях. Говорят о 30-35 миллионах рублей за сам трансфер из «Крыльев Советов», всего 300-350 тысяч евро. Смешные деньги за человека, который является российским ответом на прорыв юного узбека Файзуллаева из ЦСКА – лучшего молодого игрока первого круга из числа легионеров.

У Салтыкова 4 гола и 4 ассиста в РПЛ , Осинькин использовал его на левом фланге и под нападающим. Никита играет зрело в свои 19 лет, но переезд ближе к месту рождения – Салтыков родом из Московской области, выпускник школы «Чертаново», может ухудшить шансы на прогресс. Обращает внимание, что подъёмные и агентские выплаты составят 100 миллионов рублей, то есть около миллиона евро.

РПЛ это особая лига, где юный игрок с рыночной стоимостью в 3 миллиона евро и контрактом до июня 2025-го переходит в богатый клуб за сумму в десять раз ниже, но агенту Павлу Андрееву и самому футболисту, как говорят, достанется в три раза больше денег. Странный футбольный рынок. Андреев представляет Захаряна, Соболева, Пиняева, Глушенкова, Сергеева, Пруцева и других футболистов, так или иначе связанных с городом Самарой.

Хавбек «Реала Сосьедад» Захарян родился на берегах Волги, а остальные клиенты Андреева играли за «Крылья Советов». Обидно, что клуб не смог нормально заработать. За Пиняева и Глушенкова дали по 2,6 миллиона евро, а вот Салтыкова оценили в 350 тысяч. Причём атакующий игрок не нужен сейчас «Локомотиву», до лета будет в аренде в «Крыльях Советов». Это грамотно, Осинькин спокойно подготовит парня к переезду в Москву.

Галактионову пригодятся опытные новички

В первой части сезона вопросов у тренера «Локомотива» не было к голкиперу Лантратову и к нападающему Глушенкову. Остальные футболисты сыграли хуже. Дзюба всегда умел собирать статистику, РПЛ ему подходит по формату. Но в центре атаки Артём не играл так здорово, как в оттяжке с Азмуном в «Зените». Молодой форвард Сулейманов пытался потеснить ветерана из основы, но пока Тимур не справился с задачей, Галактионов видит в нём джокера для продуктивных выходов на замену.

Два опытных атакующих хавбека Миранчук и Жемалетдинов не повели команду за собой. Рифат сыграл всего в трёх матчах в основе, забил три мяча, но не отдавал голевых передач. Ни Самошников, ни Тикнизян не показали себя на флангах обороны, хотя время от времени появлялись в атаке. К Фассону меньше вопросов в защите, чем к его коллегам, но бразилец точно не стал новым Чорлукой, который сыграет за двоих и направит напарников в нужном направлении.

Капитан команды Баринов провёл не лучший отрезок в карьере, у Дмитрия хватало ошибок в опорной зоне, которые не исправил Карпукас. Юный хавбек немного сбавил, если вспоминать ударный прошлый сезон. Так по всем позициям, кроме Сильянова и Ненахова. Крайние защитники рады самому факту, что оказались в стартовой обойме. Впрочем, первый сыграл намного меньше минут, чем второй. Часто выходил защитник Морозов, но он не лучше Погостнова и Кузьмичёва.

Хотя у «Локомотива» есть воля к победе и дважды обыграли «Зенит», тренер Галактионов прекрасно понимает, что только скупкой талантливой молодёжи с солидной скидкой нельзя выполнить задачи на сезон. Понятно, что Миранчук и Жемалетдинов подумывают об уходе. Дзюба, если проведёт плохую весну, получит иностранного конкурента. Сарвели, Самошников и компания будут ждать своей очереди на поле, а к уходу готовится в первую очередь латераль Тикнизян.

«Локомотив» ищет опытного защитника, чтобы пропускать реже. Также пригодится сильный иностранный инсайд, ведь Глушенков сможет играть в оттяжке в нападении, меняясь местами с Дзюбой, освободив правый фланг. С опытными новичками «Локомотив» получит команду, чтобы тягаться с другими москвичами и «Краснодаром». Стратегически «Локомотив» поступает мудро, но у команды пока мало опыта.