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Анчелотти высказался об игровом времени Гюлера

вчера, 09:19

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий касательно игрового времени полузащитника Арды Гюлера.

Арда Гюлер очень спокоен, он наше настоящее и будущее. Арда очень рад вернуться в строй. Ему всего лишь 18 лет, нам всем следует проявить терпение. Шаг за шагом. Он получит свое время.

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Все комментарии
x3gnywhk67du
x3gnywhk67du
вчера в 10:29
Папа Карло знает что делает и что нужно сказать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:34
У нас Палыч так подбадривал игроков и частенько оказывался прав.
Надо иметь опыт работы с молодыми, в таком возрасте главное не перенасытить молодой мозг футболиста, что бы звездуна не поймал.
Карло знает о чём говорит.
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