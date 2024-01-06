Анчелотти высказался об игровом времени Гюлера

Главный тренер «Реала» дал комментарий касательно игрового времени полузащитника .

Арда Гюлер очень спокоен, он наше настоящее и будущее. Арда очень рад вернуться в строй. Ему всего лишь 18 лет, нам всем следует проявить терпение. Шаг за шагом. Он получит свое время.