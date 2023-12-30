Сайт Goal назвал лучших тренеров сезона 2023/24 на данный момент

Сайт Goal назвал лучших тренеров текущего сезона на данный момент.
Всего в списке 15 специалистов:
1. Хаби Алонсо («Байер»)
2. Унаи Эмери («Астон Вилла»)
3. Мичел («Жирона»)
4. Тиаго Мотта («Болонья»)
5. Анге Постекоглу («Тоттенхэм»)
6. Симоне Индзаги («Интер»)
7. Себастьян Хенесс («Штутгарт»)
8. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
9. Франческо Фариоли («Ницца»)
10. Микель Артета («Арсенал»)
11. Карло Анчелотти («Реал»)
12. Петер Бос (ПСВ)
13. Диего Симеоне («Атлетико»)
14. Иманол Альгуасил («Реал Сосьедад»)
15. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)