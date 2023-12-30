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Сайт Goal назвал лучших тренеров сезона 2023/24 на данный момент

вчера, 10:57

Сайт Goal назвал лучших тренеров текущего сезона на данный момент.

Всего в списке 15 специалистов:

1. Хаби Алонсо («Байер»)

2. Унаи Эмери («Астон Вилла»)

3. Мичел («Жирона»)

4. Тиаго Мотта («Болонья»)

5. Анге Постекоглу («Тоттенхэм»)

6. Симоне Индзаги («Интер»)

7. Себастьян Хенесс («Штутгарт»)

8. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

9. Франческо Фариоли («Ницца»)

10. Микель Артета («Арсенал»)

11. Карло Анчелотти («Реал»)

12. Петер Бос (ПСВ)

13. Диего Симеоне («Атлетико»)

14. Иманол Альгуасил («Реал Сосьедад»)

15. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:05
Постекоглу что здесь делает?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:38
Для меня Эмери в этом году лучший. За Алонсо не слежу, но его Байер - машина просто, достаточно взглянуть одним глазом на таблицу Бундеслиги. А Астон Вила прыгнула выше головы, меня, как человека, который давно за ней следит, это очень радует. И все это заслуга Эмери, бесконечное спасибо ему
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:58
Хаби Алонсо, без вариантов!
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