Дибала может покинуть «Рому» после ухода Моуриньо

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вчера, 22:41

Нападающий вряд ли покинет «Рому» в январе.

Однако форвард открыт для предложений от других команд после ухода из «Ромы» .

В это же время римский клуб работает над продлением контракта с Дибалой. Соглашение аргентинца истекает в 2025 году.