Дибала может покинуть «Рому» после ухода Моуриньо

Нападающий Пауло Дибала вряд ли покинет «Рому» в январе.
Однако форвард открыт для предложений от других команд после ухода из «Ромы» Жозе Моуриньо.
В это же время римский клуб работает над продлением контракта с Дибалой. Соглашение аргентинца истекает в 2025 году.
Прям душа радуется. Давно такого кина не видел. Спасибо большое, повеселили.
Одного только понять не могу. Вы это всё серьёзно или прикалываетесь?
Взрослые же вроде люди, а ведёте себя словно детишки в песочнице. Всё никак посчитать не можете, кто из вас больше куличиков из песка налепил и чьи куличики полезнее. Смех, да и только.
Думаете, этим вы реально песочницу улучшаете? Так вот нет, не улучшаете. Скорее даже наоборот. Склоками своими бесконечными вы только безобразия чините и песок по округе разбрасываете.
И службам коммунальным работы прибавляете. Им сей песок собирать приходится и обратно в песочницу закидывать. А то и новый завозить, из-за чего лишь траты ненужные случаются.
А ещё детишек соседских распугиваете. Глядят они бедные на все ваши свары, носик морщат, да бочком, бочком на другие площадки и перебираются. Жалко их. А вы всё развиваете и развиваете.
Может хватит уже развивать? Может уже достаточно? Не?
Прям душа радуется. Давно такого кина не видел. Спасибо большое, повеселили.
Одного только понять не могу. Вы это всё серьёзно или прикалываетесь?
Взрослые же вроде люди, а ведёте себя словно детишки в песочнице. Всё никак посчитать не можете, кто из вас больше куличиков из песка налепил и чьи куличики полезнее. Смех, да и только.
Думаете, этим вы реально песочницу улучшаете? Так вот нет, не улучшаете. Скорее даже наоборот. Склоками своими бесконечными вы только безобразия чините и песок по округе разбрасываете.
И службам коммунальным работы прибавляете. Им сей песок собирать приходится и обратно в песочницу закидывать. А то и новый завозить, из-за чего лишь траты ненужные случаются.
А ещё детишек соседских распугиваете. Глядят они бедные на все ваши свары, носик морщат, да бочком, бочком на другие площадки и перебираются. Жалко их. А вы всё развиваете и развиваете.
Может хватит уже развивать? Может уже достаточно? Не?