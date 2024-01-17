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Дибала может покинуть «Рому» после ухода Моуриньо

вчера, 22:41

Нападающий Пауло Дибала вряд ли покинет «Рому» в январе.

Однако форвард открыт для предложений от других команд после ухода из «Ромы» Жозе Моуриньо.

В это же время римский клуб работает над продлением контракта с Дибалой. Соглашение аргентинца истекает в 2025 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:16
разброд и шатания в римском клубе ?!
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 23:14
    sova147
    sova147
    вчера в 22:59
    Сейчас в Роме сплошная паника! Ушёл тренер, кто его заменит? Игрокам очень трудно будет играть, поэтому пошли такие разговоры...
    протон
    протон
    вчера в 22:45
    Дибала уже стал системообразующим и незаменимым игроком в Роме. Если уйдет то Рома посыпится в тар тара ры
    Randomjkee
    Randomjkee
    вчера в 22:44
    Дибала потухшая звезда, так и не выбрался дальше Юве в топ клуб
    Гость
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