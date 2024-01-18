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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2023/2024

«Ницца» объявила об аренде защитника «Бешикташа»

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alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:19
Добрый вечер.
Наличие и размер кэфов никак от нас не зависит. Они приходят от поставщика, никакой информации по этому поводу больше не имеем. Повлиять на это тоже никак не можем:(
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:15, ред.
Доброго времени суток.
Уважаемые модераторы, можете объяснить почему такие маленькие коэффициенты на точный счёт в этом матче . Я первый раз вижу такую откровенно говоря ерунду . Даже при счёте 1:4 или 2:4 такой маленький коэффициент .
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