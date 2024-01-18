«Ницца» объявила об аренде защитника «Бешикташа»

Пресс-служба «Ниццы» объявила об аренде защитника «Бешикташа» Валентена Розье.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает в себя опцию выкупа игрока.
Пресс-служба «Ниццы» объявила об аренде защитника «Бешикташа» Валентена Розье.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает в себя опцию выкупа игрока.
Наличие и размер кэфов никак от нас не зависит. Они приходят от поставщика, никакой информации по этому поводу больше не имеем. Повлиять на это тоже никак не можем:(
Наличие и размер кэфов никак от нас не зависит. Они приходят от поставщика, никакой информации по этому поводу больше не имеем. Повлиять на это тоже никак не можем:(
Уважаемые модераторы, можете объяснить почему такие маленькие коэффициенты на точный счёт в этом матче . Я первый раз вижу такую откровенно говоря ерунду . Даже при счёте 1:4 или 2:4 такой маленький коэффициент .
Уважаемые модераторы, можете объяснить почему такие маленькие коэффициенты на точный счёт в этом матче . Я первый раз вижу такую откровенно говоря ерунду . Даже при счёте 1:4 или 2:4 такой маленький коэффициент .