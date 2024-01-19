В Саудовской Аравии недовольны афишами Суперкубка Италии

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вчера, 10:24

В Саудовской Аравии не впечатлены вывесками матчей за Суперкубок Италии.

Турнир проводится в этой стране, он начинается со стадии полуфинала. Ранее в рамках соревнования «Наполи» разгромил «Фиорентину» (3:0), в другом поединке сойдутся «Интер» и «Лацио».

Однако саудовская футбольная общественность раздосадована тем фактом, что к ним в страну не приехали «Милан» и «Ювентус».

Напомним, в Суперкубке Италии выступают действующий чемпион страны, команда, занявшая второе место в лиге, а также победитель и финалист Кубка.