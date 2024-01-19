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В Саудовской Аравии недовольны афишами Суперкубка Италии

вчера, 10:24

В Саудовской Аравии не впечатлены вывесками матчей за Суперкубок Италии.

Турнир проводится в этой стране, он начинается со стадии полуфинала. Ранее в рамках соревнования «Наполи» разгромил «Фиорентину» (3:0), в другом поединке сойдутся «Интер» и «Лацио».

Однако саудовская футбольная общественность раздосадована тем фактом, что к ним в страну не приехали «Милан» и «Ювентус».

Напомним, в Суперкубке Италии выступают действующий чемпион страны, команда, занявшая второе место в лиге, а также победитель и финалист Кубка.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:27
Они приобрели права на проведение у себя в стране Суперкубка другой страны, а выпендриваются так, будто купили всю лигу.....
112910415
112910415
вчера в 13:25
то есть денежки взяли, а прислали что-то не то ?!
652jejw3wxcf
652jejw3wxcf
вчера в 11:06
Подсунули второсортный товар !!! Имеют право возмущаться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:45
Иш ты какие капризные товарищи арабы.
Гость
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