«Терпеть не могу футбол, самый бесталанный спорт на Земле». Босс UFC ненавидит игру миллионов

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вчера, 11:38

Бьём Уайта аргументами.

«Огромные ворота и скромный счёт»

Дэйну Уайта знают десятки, если не сотни миллионов фанатов спорта. Даже если не смотрите бои серии UFC , то видели лысого президента организации. Из его клетки вышли в мировые звёзды дагестанец Хабиб Нурмагомедов – фанат «Реала», и ирландец Конор Макгрегор, пытавшийся стать совладельцем МЮ . Но у их бывшего босса Уайта другое мнение о футболе.

Терпеть не могу футбол. Думаю, это самый бесталанный спорт на Земле. Есть причина, почему трёхлетний ребёнок может играть в футбол, понятно? Бегать вокруг и бить по мячу. Мне скажут: «Ты бы не сказал это, сидя в Бразилии». Чувак, говорю это в каждой стране. Как можно играть с настолько огромными воротами, а счёт всего 3:1? Вы издеваетесь надо мной? Знаете, каким неталантливым ты должен быть, чтобы забить всего трижды, когда ворота такие огромные? Смотрите, в хоккее есть коньки, верно? Парни на коньках, правильно? С согнутой палкой должны забить шайбу в ворота, которые того же размера, что голкипер. Это спорт, где счёт должен быть 3:1.

Хотя у Уайта все симптомы американца, которому впервые показали непонятное культурное произведение, разговор любопытный. Неужели футбол такой бесталанный, как думает соавтор одного из самых популярных спортивных шоу на планете?

Громадная выборка и командная игра

В клетке есть победа или ничья, которая встречается вдвое реже, чем в боксёрских поединках. В UFC всё намного скучнее в плане результата. Придётся иногда сравнивать футбол и драки бойцов смешанного стиля, но важнее объяснить заблуждения Уайта комплексно. Итак, «бесталанность». Ребёнок впервые бьёт родителей по лицу в несколько месяцев. Драться не сложно, так что аргумент о низком пороге вхождения в футбол отсекаем.

Трёхлетние плохо играют с мячом, даже если они лучше сверстников. В UFC около семи сотен бойцов на всю планету, далеко не все чемпионского уровня. В футболе более 100 000 профессиональных игроков высокого класса. Средний уровень футболиста выше, чем у посредственного бойца. Слабые представители ММА откровенно никакие, как боксёрские груши. В футболе свыше 100 000 профессионалов выбирают из миллиардов.

Порог входа в профессиональный футбол выше, чем в UFC , куда попадают бывшие чемпионы и неудачники. У Макгрегора 28 боёв, у Месси и Роналду свыше 1 000 матчей, из которых около 800 провели круто. Противостояли им великие защитники и голкиперы, а Нурмагомедов душил всех подряд. Хабиб неплохой атлет, но банально не встретил своего Месси от ММА , поскольку человек магического таланта ушёл в более древний спорт.

Рост популярности и влияние на историю

В футболе не только атакуют, но и защищаются, поэтому разница в счёте редко огромная. Размер ворот подобран так, чтобы у голкиперов был шанс спасти. Буффон с подачи чиновников ФИФА предлагает увеличить размер ворот, но это ошибка. В хоккее, который упомянул президент UFC , голов обычно больше, но самая популярная разница – 2:1 и 3:2, вполне футбольный счёт.

Крошечные ворота в хоккее помогают обороне и вратарю, но маленькая шайба коварнее, чем мяч. Впрочем, не все виды спорта должны строиться на одинаковых принципах. Хотите много очков – смотрите баскетбол. У Дэйны Уайта есть право не любить футбол. Но он его уничтожает критикой, не понимая масштабы. Серию UFC может ждать судьба спиннеров, наиграются и забудут.

Сами единоборства в клетке прибили интерес к большому боксу. А вот футбол уникален тем, что интерес к нему строго растёт. Последний финал чемпионата мира увидели полтора миллиарда человек. У других видов никогда не будет подобной аудитории. Во время Первой мировой войны знаменитое Рождественское перемирье включало в себя футбольные матчи на нейтральной полосе.

Войне Сальвадора и Гондураса, в результате которой убили около 2 000 человек, дало старт футбольное поражение. Уайт не понимает, что с мячом играли короли и президенты. Футбол собирал стотысячные арены. И простота его козырь. Можно играть на асфальте, создавать красоту на школьной арене – забивать бисиклетой, обыграть троих соперников, отдать голевую передачу пяткой.

Генетические особенности не мешают играть

На школьном дворе не встретишь Мбаппе, но людям с инвалидностью проще играть в футбол, чем кататься на лыжах, заниматься боксом и прыгать с шестом на сопоставимом уровне. Гарринча был хромым. Бэнкс без глаза. В футбол играют слепые люди и с ампутациями. Возраст, рост, вес – почти ничто не мешает. Разумеется, профессионалу нужны генетические козыри, но не только.

Футболистов с улицы почти нет, поскольку профессия сложная, надо готовиться к ней с пяти лет. Есть виды спорта, где стратегические моменты сложнее, но футбол идеален по балансу – есть сложность и простота, всегда присутствует человеческий фактор в виде арбитра, что ведёт к скандалам. И матч со счётом 0:0 может быть намного интереснее половины проходных боев серии UFC .

Уайт мыслит как человек, который привык зарабатывать на чужом таланте, не имея своего. Но тогда полезно научиться хвалить, а не только ругать. Футбол – великий вид спорта, что подтверждает не только запредельная популярность, ведь плохое может быть известным. Футбол хорош, поскольку матч «Реала» и «Атлетико» подарил миру больше, чем все бои UFC последних нескольких лет.

А ещё один козырь футбола – наследственность. Ушли Роналдиньо и Зидан, но появились Месси и Роналду. Уходят они – засияют Холанд и Мбаппе. В боях легче дождаться момента, когда все сильные бойцы так себе. Прожекторы погаснут, интерес падает. В футболе за счёт того, что с мечтой о карьере живут миллионы мальчишек, самый большой запас созидательной энергии в спорте.

В боях благородство не поможет, а в футболе весь спектр эмоций, от драк до подсказки арбитру, что нельзя назначать пенальти. Футбол самый богатый во всех смыслах вид спорта. Уайт ничего не понял, хотя все ответы перед ним. Называть футбол бесталанным может только человек, лишённый вкуса. Футбол – искусство, но доступность и массовость это его козырь, а не повод для насмешек.