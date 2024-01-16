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Радость в семье Куртуа и сноуборд Карреры. Самое интересное из соцсетей футболистов

вчера, 10:00
Куртуа
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:29
У Тотти прекрасное настроение, он,по всей видимости, ещё не знает кто новый тренер Ромы!?)
"Братья наши меньшие" всегда в послушании - присесть после обеда - легко, как скажет хозяин!
Спасибо автору за подборку!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 17:44
А Дзюба опять дома лысого гонял
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:38
Судя по лицу Радимова и пузу пёсика, порции обоих ушли в нутро брата меньшего. 😁
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 12:22
Парад оленяк🤣
Рефери
Рефери ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:30
исправимся в следующий раз :)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:50
Вы этого пластического киборга Ругани в каждый выпуск пихаете, есть этому какое-то обоснование, вам пластические хирурги доплачивают?)
Гость
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