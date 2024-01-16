Радость в семье Куртуа и сноуборд Карреры. Самое интересное из соцсетей футболистов

Выбрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Легенда «Ромы» Франческо Тотти встретился с великим теннисистом Роджером Федерером.
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера решил покататься на сноуборде. А мог бы в России поработать!
Экс-игрок «Милана» Кака отпраздновал день рождения дочери.
Дэвид Бекхэм и Роналдо сходили на баскетбольный матч. В рамках НБА состоялась встреча в Париже между «Кливлендом» и «Бруклином».
Этот поединок посетили братья Мбаппе и Марсело.
Бывший защитник «Реала», кстати, успел еще и татуировку с Человеком-пауком сделать.
Стиляга дня. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не сидит дома. На этот раз отправился по делам на поезде.
Хавьер Савиола встретился с Пабло Аймаром. Эх, время, куда же ты летишь...
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората сходил в супермаркет вместе с семьей.
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов выбрался на снежные просторы.
Девушка дня. Жена защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа объявил, что в его семье появится ребенок. Не будет скучать во время пропуска Евро-24.
На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь стильными, как футболист «Милана» Рафаэл Леау.
И не переедайте! Иначе будете как верный друг Владислава Радимова — и с дивана встать не сможете ❤️.
"Братья наши меньшие" всегда в послушании - присесть после обеда - легко, как скажет хозяин!
Спасибо автору за подборку!
"Братья наши меньшие" всегда в послушании - присесть после обеда - легко, как скажет хозяин!
Спасибо автору за подборку!