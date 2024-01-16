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Игрок сборной Мавритании играет под псевдонимом «АК.47»

вчера, 21:36

Нападающий клуба «Аль-Джазира» из чемпионата ОАЭ и сборной Мавритании Абубакар Камара привлёк внимание болельщиков необычным выбором псевдонима для выхода на поле.

Футболист выступает на Кубке Африканских Наций как «АК.47». Вероятно, это отсылка к автомату Калашникова.

Игрок сборной Мавритании играет под псевдонимом «АК.47»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:56
а вот скорострельностью он внимание болельщиков не привлёк ! )
ОПС
ОПС
сегодня в 05:32
Наш представитель на этом турнире.
LevaSamara
LevaSamara ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 05:16
Номер футболки надо 47
f37xdtc8nqbs
f37xdtc8nqbs
сегодня в 04:40
Буквы это имя и фамилия. 47 - вероятно возраст.
Futurista
Futurista
вчера в 23:55
- А ты по воротам бил?...
- Да, все до последнего патрона...только мимо...
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:05
Холостыми заряжен был, наверное
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:22
А я когда-то играл под псевдонимом СВД. Веселые были времена. С дальних дистанций мячи взлетали по воротам.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:20
протон
протон
вчера в 22:16
a-league. На статистику влияют много еще разных факторов, это начало чемпионата, санкции и прочее.
Результат подсчета 421 комментариев за день  +- 15 погрешность, это учитывая только комментарии. Статистика средняя и каждый день разная. В моем случае это факты и результат полезных действий игроков. А что в вашем случае дают клоны за день? Чисто статистику, что клон отметился галочкой на сайте, сделал ставку и поймал тишину. 3- января. Где вы взяли гр. Гаврилова и игроки которые были активны до этого дня, поймали тишину в группе махнув рукой. К концу месяца будет еще хуже. Я веду эту аналитику.
Для общего осведомления есть клоны и есть аккаунты под разными названиями у одного пользователя, одно дело когда у человека три аккаунта   с них он работает выкладывая новости разве это плохо? Но не 200 клонов "нейтронов" которые без актива в общую копилку сайта выжидают момент звездного часа. И те пользователи, которые не играют в Кп. они вносят весомый вклад в развитие сайта, в отличие от этих клонов они обмениваются информацией. В общем, я не против, если в группе 1 -2 клона условных нейтронов. но не 15 - 20 штук, как сейчас, которые не оставляют шанса другим. Когда не было клонов была интрига, азарт у всех сейчас у многих азарта не осталось об этом тут многие говорят.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:13
Учитывая, что его сборная потерпела сухое поражение, только громким псевдонимом и остаётся привлекать внимание)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:10
Всё проще...
Он фанат Александра Кержакова...
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