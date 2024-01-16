Игрок сборной Мавритании играет под псевдонимом «АК.47»

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вчера, 21:36

Нападающий клуба «Аль-Джазира» из чемпионата ОАЭ и сборной Мавритании привлёк внимание болельщиков необычным выбором псевдонима для выхода на поле.

Футболист выступает на Кубке Африканских Наций как «АК.47». Вероятно, это отсылка к автомату Калашникова.