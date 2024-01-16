Игрок сборной Мавритании играет под псевдонимом «АК.47»

Нападающий клуба «Аль-Джазира» из чемпионата ОАЭ и сборной Мавритании Абубакар Камара привлёк внимание болельщиков необычным выбором псевдонима для выхода на поле.
Футболист выступает на Кубке Африканских Наций как «АК.47». Вероятно, это отсылка к автомату Калашникова.
- Да, все до последнего патрона...только мимо...
- Да, все до последнего патрона...только мимо...
Результат подсчета 421 комментариев за день +- 15 погрешность, это учитывая только комментарии. Статистика средняя и каждый день разная. В моем случае это факты и результат полезных действий игроков. А что в вашем случае дают клоны за день? Чисто статистику, что клон отметился галочкой на сайте, сделал ставку и поймал тишину. 3- января. Где вы взяли гр. Гаврилова и игроки которые были активны до этого дня, поймали тишину в группе махнув рукой. К концу месяца будет еще хуже. Я веду эту аналитику.
Для общего осведомления есть клоны и есть аккаунты под разными названиями у одного пользователя, одно дело когда у человека три аккаунта с них он работает выкладывая новости разве это плохо? Но не 200 клонов "нейтронов" которые без актива в общую копилку сайта выжидают момент звездного часа. И те пользователи, которые не играют в Кп. они вносят весомый вклад в развитие сайта, в отличие от этих клонов они обмениваются информацией. В общем, я не против, если в группе 1 -2 клона условных нейтронов. но не 15 - 20 штук, как сейчас, которые не оставляют шанса другим. Когда не было клонов была интрига, азарт у всех сейчас у многих азарта не осталось об этом тут многие говорят.
Результат подсчета 421 комментариев за день +- 15 погрешность, это учитывая только комментарии. Статистика средняя и каждый день разная. В моем случае это факты и результат полезных действий игроков. А что в вашем случае дают клоны за день? Чисто статистику, что клон отметился галочкой на сайте, сделал ставку и поймал тишину. 3- января. Где вы взяли гр. Гаврилова и игроки которые были активны до этого дня, поймали тишину в группе махнув рукой. К концу месяца будет еще хуже. Я веду эту аналитику.
Для общего осведомления есть клоны и есть аккаунты под разными названиями у одного пользователя, одно дело когда у человека три аккаунта с них он работает выкладывая новости разве это плохо? Но не 200 клонов "нейтронов" которые без актива в общую копилку сайта выжидают момент звездного часа. И те пользователи, которые не играют в Кп. они вносят весомый вклад в развитие сайта, в отличие от этих клонов они обмениваются информацией. В общем, я не против, если в группе 1 -2 клона условных нейтронов. но не 15 - 20 штук, как сейчас, которые не оставляют шанса другим. Когда не было клонов была интрига, азарт у всех сейчас у многих азарта не осталось об этом тут многие говорят.
Он фанат Александра Кержакова...
Он фанат Александра Кержакова...