В ФНЛ подтвердили, что «Спартак-2» сыграет в новом сезоне Второй лиги

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов подтвердил, что возрождённый «Спартак-2» примет участие в следующем сезоне Второй лиги.
Подали ли москвичи документы на аттестацию? Да. «Спартак‑2» будет участвовать в новом сезоне.
Сколько команд рискуют не сыграть в 2024 году? Надеюсь, что одна. «Химик‑Август» уже отказался от участия. Есть ещё 13 клубов, готовых пройти процедуру аттестации для участия во Второй лиге в дивизионе «Б».
Турнир в дивизионе «Б» с 2024 года будет проходить по системе «весна-осень».
лучше строить, чем ломать !
лучше строить, чем ломать !