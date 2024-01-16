Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составы

В ФНЛ подтвердили, что «Спартак-2» сыграет в новом сезоне Второй лиги

вчера, 11:47

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов подтвердил, что возрождённый «Спартак-2» примет участие в следующем сезоне Второй лиги.

Подали ли москвичи документы на аттестацию? Да. «Спартак‑2» будет участвовать в новом сезоне.

Сколько команд рискуют не сыграть в 2024 году? Надеюсь, что одна. «Химик‑Август» уже отказался от участия. Есть ещё 13 клубов, готовых пройти процедуру аттестации для участия во Второй лиге в дивизионе «Б».

Турнир в дивизионе «Б» с 2024 года будет проходить по системе «весна-осень».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗащитник «Локомотива» Фассон впервые вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Вчера, 09:43
Три игрока Саудовской Аравии поругались с Манчини и ушли из сборной
15 января
В клубах РПЛ много воспитанников «Краснодара». Но почти у всех игровые проблемы
15 январяВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии7
Официально«Антальяспор» исключил из состава игрока за жест после забитого гола
15 января
Официально«Сочи» представил новый тренерский штаб
14 января
Официально«Крылья Советов» исключили Салтыкова из заявки
10 января
Сортировать
Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 13:58
Всё сомнительно,кроме календаря "весна-осень".
63b3hfq96zht
63b3hfq96zht
вчера в 13:48
Надолго ли продержится Спартак 2.... будем надеяться что хотя бы на пару лет.
112910415
112910415
вчера в 13:37
ладно
лучше строить, чем ломать !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:25
Больше матчей больше игр это хорошо!
drtm3ecu3h53
drtm3ecu3h53
вчера в 13:07
Это будет реклама воспитанников академии Спартака с целью их продажи.
sova147
sova147
вчера в 12:25
Главное чтобы играли больше и готовили смену для основного Спартака
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:55
Звезду разорили, сами сыграют...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 