В ФНЛ подтвердили, что «Спартак-2» сыграет в новом сезоне Второй лиги

Президент Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) подтвердил, что возрождённый «Спартак-2» примет участие в следующем сезоне Второй лиги.

Подали ли москвичи документы на аттестацию? Да. «Спартак‑2» будет участвовать в новом сезоне.

Сколько команд рискуют не сыграть в 2024 году? Надеюсь, что одна. «Химик‑Август» уже отказался от участия. Есть ещё 13 клубов, готовых пройти процедуру аттестации для участия во Второй лиге в дивизионе «Б».