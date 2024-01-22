Бакаев: «Уровень чемпионата ОАЭ значительно выше, чем я ожидал»

Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев оценил уровень чемпионата ОАЭ.
Мне всё нравится. Уровень чемпионата ОАЭ намного выше, чем я ожидал, и чем, наверно, о нём думают в нашей стране. Скоро для нас начинается важный отрезок. Надеюсь, он будет успешным.
Человек, который первый раз окажется на трибунах, немного в шоке будет. Но это очень интересно и атмосферно, особенно на больших матчах, где как правило биток, вовсю поют болельщики обеих команд.
Бакаев провёл за «Аль-Вахду» 12 матчей, в которых отметился голом и голевой передачей. Напомним, в клубе из ОАЭ 27-летний россиянин находится в аренде до конца сезона. Летом игрок должен вернуться в «Зенит», контракт с которым действует до июня 2025 года.