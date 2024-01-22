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Бакаев: «Уровень чемпионата ОАЭ значительно выше, чем я ожидал»

вчера, 10:22

Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев оценил уровень чемпионата ОАЭ.

Мне всё нравится. Уровень чемпионата ОАЭ намного выше, чем я ожидал, и чем, наверно, о нём думают в нашей стране. Скоро для нас начинается важный отрезок. Надеюсь, он будет успешным.

Человек, который первый раз окажется на трибунах, немного в шоке будет. Но это очень интересно и атмосферно, особенно на больших матчах, где как правило биток, вовсю поют болельщики обеих команд.

Бакаев провёл за «Аль-Вахду» 12 матчей, в которых отметился голом и голевой передачей. Напомним, в клубе из ОАЭ 27-летний россиянин находится в аренде до конца сезона. Летом игрок должен вернуться в «Зенит», контракт с которым действует до июня 2025 года.

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Все комментарии
rgsybrenw9dx
rgsybrenw9dx
вчера в 10:52
Раз в Европу не зовут, то и в ОАЭ поиграть неплохо.
112910415
112910415
вчера в 10:52
понятное дело, этот арабский футболист будет хвалить местный футбол ! )
q2ryegrgnt9c
q2ryegrgnt9c
вчера в 10:45
Нашим скоро и Монголия высоким уровнем покажется
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