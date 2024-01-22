Бакаев: «Уровень чемпионата ОАЭ значительно выше, чем я ожидал»

Полузащитник «Аль-Вахды» оценил уровень чемпионата ОАЭ .

Мне всё нравится. Уровень чемпионата ОАЭ намного выше, чем я ожидал, и чем, наверно, о нём думают в нашей стране. Скоро для нас начинается важный отрезок. Надеюсь, он будет успешным.

Человек, который первый раз окажется на трибунах, немного в шоке будет. Но это очень интересно и атмосферно, особенно на больших матчах, где как правило биток, вовсю поют болельщики обеих команд.