Лодыгин помог «Панатинаикосу» выйти в 1/4 финала Кубка Греции

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вчера, 08:59

«Панатинаикос» и «Олимпиакос» не выявили победителя в основное время матча 1/8 финала Кубка Греции, судьба встречи решилась в серии пенальти.

При счете 4:4 «Панатинаикос» не реализовал свой удар, но «Олимпиакос» тоже не забил, поскольку ворота спас , доигравший поединок с травмой головы. После этого «зеленые» реализовали свою попытку, а их оппоненты этого не смогли.

В текущем сезоне Лодыгин принял участие в 11 матчах за «Панатинаикос», 7 раз сыграв «на ноль».