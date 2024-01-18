Лодыгин помог «Панатинаикосу» выйти в 1/4 финала Кубка Греции

«Панатинаикос» и «Олимпиакос» не выявили победителя в основное время матча 1/8 финала Кубка Греции, судьба встречи решилась в серии пенальти.
При счете 4:4 «Панатинаикос» не реализовал свой удар, но «Олимпиакос» тоже не забил, поскольку ворота спас Юрий Лодыгин, доигравший поединок с травмой головы. После этого «зеленые» реализовали свою попытку, а их оппоненты этого не смогли.
В текущем сезоне Лодыгин принял участие в 11 матчах за «Панатинаикос», 7 раз сыграв «на ноль».
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