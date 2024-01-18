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Лодыгин помог «Панатинаикосу» выйти в 1/4 финала Кубка Греции

вчера, 08:59

«Панатинаикос» и «Олимпиакос» не выявили победителя в основное время матча 1/8 финала Кубка Греции, судьба встречи решилась в серии пенальти.

При счете 4:4 «Панатинаикос» не реализовал свой удар, но «Олимпиакос» тоже не забил, поскольку ворота спас Юрий Лодыгин, доигравший поединок с травмой головы. После этого «зеленые» реализовали свою попытку, а их оппоненты этого не смогли.

В текущем сезоне Лодыгин принял участие в 11 матчах за «Панатинаикос», 7 раз сыграв «на ноль».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:21
Жжёшь "не по-детски"!
Но за юмор +!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:20
Наши люди везде, даже с травмой головы, на высоте!
Юра отрабатывает контракт на совесть!
112910415
112910415
вчера в 09:54
причислен к сонму греческих героев !
73x4n3gx9338
73x4n3gx9338
вчера в 09:46
Юрий молодец,помог в принципиальном матче
adekvat
adekvat
вчера в 09:29
С травмой головы, доигравший матч ? В Зените он с этой травмой все матчи играл.
gbzfuv934ucb
gbzfuv934ucb
вчера в 09:23
Ай да болотный грек, эвона что творит!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:20
Забил пенальти и помог команде. Юрий молодец!
Гость
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