Один из ключевых игроков «Севильи» близок к переходу в Саудовскую Аравию

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вчера, 13:59

Саудовский «Аль-Шабаб» ведёт активные переговоры по приобретению полузащитника «Севильи» . Несмотря на то что игрок является важной частью команды Кике Санчеса Флореса, его готовы продать из-за наличия финансовых проблем.

«Аль-Шабаб» предлагает Сусо зарплату в районе 12 миллионов евро в год. «Севилье» саудовцы предлагают за футболиста 11 миллионов евро. Клуб из Андалусии настаивает на 18 миллионах евро. Переговоры находятся на начальной стадии.

В текущем сезоне Сусо провёл 22 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Севильей» заканчивается летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего испанца в 5 миллионов евро.