Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Один из ключевых игроков «Севильи» близок к переходу в Саудовскую Аравию

вчера, 13:59

Саудовский «Аль-Шабаб» ведёт активные переговоры по приобретению полузащитника «Севильи» Сусо. Несмотря на то что игрок является важной частью команды Кике Санчеса Флореса, его готовы продать из-за наличия финансовых проблем.

«Аль-Шабаб» предлагает Сусо зарплату в районе 12 миллионов евро в год. «Севилье» саудовцы предлагают за футболиста 11 миллионов евро. Клуб из Андалусии настаивает на 18 миллионах евро. Переговоры находятся на начальной стадии.

В текущем сезоне Сусо провёл 22 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с «Севильей» заканчивается летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего испанца в 5 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кордоба, Промес и Вендел очень ценные. Легионеры РПЛ, которых обиднее всего потерять
Вчера, 22:53Вадим Багров в блоге "Соккер" Топ
СлухиДуглас Коста переходит в клуб «Флуминенсе»
Вчера, 20:54
СлухиАлькантара имеет шансы продолжить карьеру в Бразилии
Вчера, 19:38
СлухиОрель Мангала хочет в ближайшее время перейти в «Наполи»
Вчера, 19:17
«Фиорентина» хочет усилиться полузащитником из чемпионата Мексики
Вчера, 18:16
В «Барселоне» оценили слухи об интересе «Баварии» к Араухо
Вчера, 17:28
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:56
Севилья жива еле-еле
Baggio R.
Baggio R. ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:43
Полузащитники по 30 голов должны забивать, что ли?
v3eewutkng2f
v3eewutkng2f
вчера в 15:20
Ну раз так, от вылета Севильи в Сегунду ничего не спасет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:16
Рано или поздно все там будут !
sova147
sova147
вчера в 14:10
Все дороги идут туда!!!
shlomo
shlomo
вчера в 14:01
Для полузащитника показатели совсем не гуд.... зачем он нужен Саудитам, непонятно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 