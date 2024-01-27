«Зенит» представил форму в честь 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда

«Зенит» представил игровую форму, выполненную в цветах блокадной ленты.

27 января 2024 года Санкт-Петербург отмечает юбилей одной из важнейших дат в истории города — восьмидесятилетие со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Символом торжества жизни над смертью стала оливково-зеленая лента, с 1943 года являвшаяся частью медали «За оборону Ленинграда» — главной награды героев, внесших свой вклад в освобождение города от блокады.

Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров — тем самым каждый из партнеров клуба отдает дань памяти защитникам Ленинграда, подчеркивая вневременную историческую важность события, которому она посвящена.